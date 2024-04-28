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柯文哲：北京與國民黨應有默契

聯合報／ 特派記者廖士鋒林縉明歐陽良盈屈彥辰／綜合報導

立法院國民黨團總召傅崐萁率十六位立委訪問大陸，引發國內不同看法，對在花蓮地震後時間點訪陸，傅崐萁昨表示，觀光客跟農產品對花蓮當地產業的重要性，「花蓮需要新的活水進來」，以避免產業破產。

傅崐萁指出，地震所有安置工作都在進行中，但花蓮產業以觀光及農業為主，「現在退房就退到今年十月甚至年底」，這麼多產業要繳納員工薪資及貸款，「是不是會造成系統性的地方產業破產，是迫切需要解決的問題」，同時花蓮一些農特產的銷售也是一個系統性風暴。

對此行受質疑，傅崐萁以「當所當為」回應，並喊話「民進黨這些側翼應好好去問問賴清德，所謂的共產黨與民進黨必須要交流，如何交流？」

民眾黨主席柯文哲表示，現在立法院還在開議期間，傅崐萁特地率團到大陸，不合常規，顯然大陸方面應該與國民黨有某一種默契。

柯文哲認為，中國可能會做一些讓步，但是要觀察，中國是無條件讓步，還是會加一些條件讓步，因為很可能會開放陸生、陸客、農產品，「等大陸出招，我們再來看看怎麼應付。」傅崐萁對柯的質疑「不予置評」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，傅崐萁訪團墮落成中國統戰道具跟配角，呼籲傅崐萁傳達台灣正確民意，勿只想成大陸國家主席習近平開心果，卻成為台灣人的「傅」心漢。

民進黨立委郭國文表示，傅崐萁此舉是「武力展現」，代表自己可以主導未來修法，傅崐萁想做的不只是花蓮王，而是大陸內應代理人。

有媒體指稱，陸方希望藍營訪團推動修訂「國安五法」，國民黨團駁斥為不實資訊，黨團所提每件修法，都以台灣主流民意為依歸，本於專業、務實、國人需求為主，與民進黨不顧八成民意執意廢死截然不同。

傅崐萁 民進黨 花蓮

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