藍立委訪中 楊永明：陸方看賴清德如何接球

立法院國民黨團總召傅崐萁率領十六位黨籍立委昨天與大陸全國政協主席王滬寧會談，隨團的文化大學講座教授楊永明表示，王滬寧公開談話仍然維持大陸領導人習近平在「馬習二會」的主軸，強調四個堅定，兩岸同屬中華民族，用辭軟性，從文明、民族及兩岸交流合作的層面對台灣進行柔性的訴求。

楊永明說，習近平在馬習二會丟了一個最慢速球，那就是兩岸同屬中華民族，如今王滬寧會見國會最大黨的國民黨立委訪問團，延續習的立場，就看準總統賴清德要怎麼接球、回球。

楊永明表示，大陸方面丟出的最具包容性的慢速球，從民族、文明及交流層面，政治性色彩低，即使是有政治性色彩的發言也都一筆帶過，甚至還用創造性的字句，即「兩岸同屬一個國家」，是九二共識的另一種說法。王滬寧也強調，一家人就應該常來常往，經常交流，越走越近，越走越親。

楊永明表示，他要再次呼籲賴清德，不要認為最慢速球不回就過去了，如果連最慢速球都不接，後面無法想像。

楊永明表示，相對兩岸的民間交流，賴清德提出的政黨交流，已經設下前提，但在民進黨與對岸缺乏政治互信，各有堅持下，要突破相當困難。民進黨堅持自己的意識形態，但兩岸和平、觀光、農漁產品、經濟、學術的交流，都是與民眾切身有關的議題，如果民進黨繼續阻撓、停滯兩岸互動，將背離多數希望兩岸和平交流的民意。