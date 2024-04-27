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地點選擇有深意？王滬寧將在「新疆廳」見傅崐萁 兩岸旅遊成焦點

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
27日下午國民黨17位立委將在北京人民大會堂與大陸全國政協主席王滬寧會見。圖為人民大會堂北門。（記者廖士鋒／攝影）
27日下午國民黨17位立委將在北京人民大會堂與大陸全國政協主席王滬寧會見。圖為人民大會堂北門。（記者廖士鋒／攝影）

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位國民黨立委訪問大陸，27日下午即將在北京人民大會堂的「新疆廳」與大陸政協主席王滬寧會見，晚間還將在釣魚台國賓館晚宴，按照先前立委釋出的訊息，焦點很可能會是兩岸觀光旅遊事宜。

傅崐萁目前正率國民黨立委羅明才、陳雪生、鄭天財、徐欣瑩、陳玉珍、鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、翁曉玲、林倩綺等人訪問大陸，隨行的還有前立委游毓蘭、前台大政治系教授楊永明等人。

27日下午，中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧將在人民大會堂會見傅崐萁一行，晚間則將在釣魚台國賓館舉行晚宴。這次人民大會堂的地點選在「新疆廳」，也緊鄰「馬習二會」的舉辦場地東大廳。

據了解，4月10日「馬習二會」前，前總統馬英九一行就是在新疆廳休息，而「新疆廳」，其實也曾在兩岸關係往來中，發揮過重要作用

1993年4月27日至4月29日辜汪會談在新加坡海皇大廈召開，事前兩岸之間的預備性磋商，是由時任海基會副董事長兼稔書長邱進益赴北京進行，邱進益並於當年4月10日在人民大會堂新疆廳，與海協會會長汪道涵會晤，當時邱進益向汪道涵闡述了我方國統綱領（現已終止適用）對中國統一進程的規畫。

傅崐萁 新疆 馬習二會

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