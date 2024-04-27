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時速6公里！陸發布全球首個擬人奔跑人形機器人天工

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
北京人形機器人創新中心發布全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人「天工」，能以每小時6公里的速度穩定奔跑。圖取自央視新聞
北京人形機器人創新中心發布全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人「天工」，能以每小時6公里的速度穩定奔跑。圖取自央視新聞

央視報導，北京人形機器人創新中心27日在北京經開區發布全球首個純電驅擬人奔跑的全尺寸人形機器人「天工」，能以每小時6公里的速度穩定奔跑。這也是其自主研發的通用人形機器人母平台，可開放給行業使用。

報導指出，「天工」身高163公分，輕量化體重達43公斤。該機器人配備多個視覺感知傳感器，配備每秒550萬億次操作算力、高精度的慣性測量單元（IMU）和3D視覺傳感器，同時解決基本運動控制問題。此外，「天工」還配備了高精度的六維力傳感器，以提供精確的力量反饋。

北京人形機器人創新中心表示，「天工」具備開源開放性和兼容擴展性，可以實現開放調用通訊接口，靈活擴展軟、硬體等功能模塊，充分滿足不同應用場景下需求；同時，「天工」採用其獨立自主研發的全新人形機器人運動技能學習方法「基於狀態記憶的預測型強化模仿學習」，能實現全球首例純電驅全尺寸人形機器人的擬人奔跑。

同時，「天工」在盲視狀況下，能夠平穩通過斜坡和樓梯，對磕絆、踏空等情況也能做到步態的敏捷調整。意味該款機器人的運動控制方法對各種地形的強大適應性，在後續開發的基於感知的步態後，能帶來更強的通過能力。

近年人形機器人為全球科技公司爭相取先機的賽道。特斯拉CEO馬斯克在23日才表示，特斯拉人形機器人「擎天柱」今年底就有可能在工廠中執行任務，最早可能在明年年底上市。而此前馬斯克在1月發布一段「擎天柱」人形機器人在公司工廠自己疊襯衫的視頻。

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