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阿根廷秘魯玻利維亞三外長訪陸受矚目 阿將討論貨幣互換協議

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾4月27日至5月1日訪問中國大陸。 圖／法新社
阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾4月27日至5月1日訪問中國大陸。 圖／法新社

大陸外交部發言人汪文斌昨26日宣布，應大陸外交部長王毅邀請，阿根廷外交、國際貿易及宗教事務部長蒙迪諾將於今天4月27日到5月1日訪問中國大陸。而據俄羅斯衛星通訊社報導，阿根廷政府消息人士向俄新社透露，阿根廷中央銀行總裁聖地牙哥．鮑西利和經濟部副部長巴勃羅．基爾諾都將隨團訪問中國，討論現行的貨幣互換協議。

報導說，消息人士稱，阿根廷央行和經濟部代表計劃進行廣泛的會見，日程中既貿易促進活動，還有投資者見面會。訪華代表團將由阿根廷外交部長迪亞娜．蒙迪諾率領。

蒙迪諾此行備受矚目。阿根廷總統米雷伊在去年競選期間，屢次揚言「與中國斷絕關係」，競選期間他接受彭博社專訪表示，如果他當選總統，將凍結阿根廷跟中國的關係，並退出南方共同市場，他還說，「中國人民不自由，他們不能做想做的事，如果想做的話，可能招來殺身之禍。」並說「你會和刺客做交易嗎？我不必介入，但我不會鼓勵」。

其後，米雷伊當選並就任總統後，宣布不加入今年一月一日原被金磚五國商定可以加入的金磚國家，成為六個新成員唯一缺席的國家。

但由於其激進的經濟改革措施讓阿根廷經濟每況愈下，米雷伊這個月4日再次接受彭博社專訪時態度一百八十度逆轉，他表示，中國和阿根廷的貿易關係「一點都沒有改變」，他無意改變兩國之間價值180億美元額度的貨幣互換協議。 他表示：「如果人們想和中國做生意，他們可以。」

俄新社報導稱，阿根廷與中國的貨幣互換協議簽署已久，中間幾經雙方重審。有賴這項協議，阿根廷多次動用互換協議下的人民幣向國際貨幣基金組織（IMF）償還部分債務。

俄新社也稱，米雷伊在競選時曾多次表示，有意面向與美國和以色列的合作，並停止在政府層面與阿根廷的主要貿易夥伴——中國和巴西推進關係，理由是他不想與共產主義者和社會主義者打交道。

除了蒙迪諾今起訪問中國，秘魯外長哈維爾．岡薩雷斯—奧萊切亞（Javier González-Olaechea）和玻利維亞外交部長索薩(Celinda Sosa Lunda)這兩個阿根廷北方的南美國家外長，也將明天28日到30日訪問大陸。三個南北迤邐一線的南美國家外長同時造訪中國，令人側目。

據《界面新聞》，正在俄羅斯訪問的索薩26日在與俄外長拉夫羅夫共同召開的記者會上重申，玻利維亞將積極推動加入金磚國家合作機制。索薩表示，玻利維亞努力加入該機制不僅是國家本身的機遇，也是拉丁美洲在建構更平衡的國際秩序方面邁出的重要一步。

王毅 米雷伊 金磚五國 阿根廷

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