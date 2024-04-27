習近平會布林肯：兩國應做夥伴

暌違近一年，大陸國家主席習近平昨天於北京再度會見來訪的美國國務卿布林肯，習近平強調，兩國應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。大陸官方公布的習布談話內容，並未涉及台灣議題。

與去年六月一樣，習近平仍在人民大會堂福建廳會見布林肯，座位模式亦是習近平獨坐於中央，兩側分別為中共外長王毅、布林肯雙方一行，至於擺放的植栽，則從荷花改成了「變葉木」。

新華社報導，習近平先回顧三周前與美國總統拜登通話的內容，並將同舟共濟進一步表述成「同球共濟」，說自己始終認為，大國要有大國的樣子，要有大國的胸懷和擔當，「中美兩國應該為此作出表率」，為世界和平承擔責任，為全球提供公共產品。

習近平表示，他去年在舊金山向拜登總統提出「五根支柱」，「大的原則定了，其他問題就好辦了」。大陸願意合作、不怕競爭，「但合作應該是雙向的」、「競爭應該是共同進步，而不是零和博弈」，雙方都可以有自己的朋友和夥伴，「不要針對對方，不要反對對方，不要損害對方」，習近平還說，大陸樂見自信開放、繁榮發展的美國，「希望美方也能積極正面看待中國的發展」。

習近平以「不日進，則日退」形容，強調「中美關係企穩的勢頭來之不易」，希望雙方團隊繼續努力，積極落實拜習會「舊金山願景」，強調「第一顆鈕扣」扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走。他坦言，雙方過去幾個月在各領域保持溝通，取得了一些積極進展，「但還有不少需要解決的問題，還有進一步努力的空間」。

習近平還透露：「國務卿先生這次來訪，是我同拜登總統幾周前通話時定下來的，希望你不虛此行」。

新華社報導，布林肯重申，「美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求遏制中國發展，不尋求通過同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美方堅持一個中國政策」，並指希望尋求更多合作，避免誤解誤判，負責任地管控分歧。