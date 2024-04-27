美是否改變對台言行 陸學者關注

美國國務卿布林肯就任後第二度訪問北京昨天結束，大陸學者評價這次訪問時指出，衡量中美關係是否改善，需關注美方是否會改變對台灣問題的消極言行。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍廿五日曾參加布林肯與大陸學者的座談，據澎湃新聞報導，達巍感到「氣氛也融洽」，他還指出，布林肯此次訪陸是一次「延續性」而非「開創性」的訪問。

針對此次布林肯訪陸是否能為中美關係帶來實質改善，達巍直言，中美雙方此次只是為了防止關係變壞，「但雙邊關係並沒有發生方向性變化」。衡量關係是否改善，仍要看美方在經貿和技術領域的行動，包括是否能取消某些經濟制裁，或是能否改變在台灣問題上的「消極言行」。

另據「中國報導」雜誌援引復旦大學美國研究中心教授韋宗友分析指，拜登政府擔心在五二○前後大陸可能會採取威懾行動，希望通過高層訪問、交流，表達美方擔憂，現階段讓中美關係企穩回升至少要解決三方面問題，包含美國必須真正落實不支持台獨的莊嚴承諾。

不過，對於美國援台法案甫獲通過，廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅則公開表示，「不管布林肯此次訪華嘴上說得多麼好聽，美國菁英階層已經達成打壓中國的共識，美國這次軍事援台等於是越過了中國第一條紅線」。