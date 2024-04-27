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陸神舟18成功對接 挑戰養魚

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導
大陸神舟十八號太空船前晚升空並與在軌太空站天和核心艙對接，與天和核心艙內的神州十七號太空人合影「全家福」。（新華社）
大陸神舟十八號太空船前晚升空並與在軌太空站天和核心艙對接，與天和核心艙內的神州十七號太空人合影「全家福」。（新華社）

中國載人太空船神舟十八號前晚在甘肅酒泉衛星發射中心成功發射，並在昨天凌晨與太空站組合體成功實現自主快速交會，神舟十八號太空人乘組從太空船返回艙進入軌道艙，與在軌執行任務的神舟十七號太空人乘組順利會師，神舟十八號太空人乘組入駐「天宮」。

新華社報導，兩個航太員乘組拍下「全家福」，後續兩個航太員乘組將在太空站進行在軌輪換。其間，六位太空人員將共同在太空站工作生活約五天時間，完成各項既定工作。

環球時報報導，中國載人航太工程發言人林西強介紹說，神舟十八號乘組將在微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等各領域，總共進行九十餘項的試（實）驗。

報導指出，例如本次神舟十八號將實施大陸首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，以實現中國在太空培養脊椎動物的突破。

太空人 航太

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