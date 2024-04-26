又一中國籍學者失蹤 日本學界憂政府無處理能力

現年61歲的日本中國籍教授范雲濤去年2月底回上海後失聯疑似被捕，這並非是在日本執教學者返中而被消失的首起，日本學界對此深表關切，並說對於日本政府介入處理的能力不具信心。

香港南華早報今天報導，范雲濤失聯後，若干日本學者指出，由於北京當局的法規規範不明，非常擔憂若赴中也會遭遇同樣的危險，並說基於恐不利中日關係的顧慮，沒信心一旦出事日本政府願替他們出頭。

自從日本官房長官林芳正22日證實，東京「知悉」范雲濤去年2月底打算短暫返回上海數日後失聯以來，日本學界的關切益增。

范雲濤是國際法與國際政治的專家，任教於日本亞細亞大學，他曾發表多篇論文於校方官網，其中之一是檢視北京「一帶一路倡議」的文章，並論述「一帶一路將如何改變東亞的國際秩序」。

日本共同社報導，范雲濤去年曾告知親友，他打算4月返回日本，不過失聯不久前曾設法通知親友，他得由中國政府官員陪同接受訊問。

林芳正在東京召開記者會表示，日本「密切關注」事態發展，因范雲濤失聯相當「敏感」，不願進一步置評。

日本政府表述的立場被網友狠酸，像是回應每日新聞報報導范雲濤失蹤的留言說，政府別再表示「密切關注」這種不負責任的態度和兩手一攤只顧迎合中國，該展現政治人物的風骨。

另有網友指出，密切關注這種辭令太空洞，必須拿出解決的有效之道。

此前也曾發生數起在日本執教的中國學者突然下落不明的類似案件，范雲濤則是最新一例。

神戶學院大學教授胡士云去年8月回中國至今仍下落不明；曾在日本東洋學園大學任教的華人教授朱建榮，2013年在上海失聯，6個月後獲釋並返回日本。

曾在北海道教育大學任教的華人教授袁克勤，2019年返鄉掃墓期間，因疑似間諜而被捕，這位執教亞洲政治25年的學者，隨後被當局控間諜罪而遭起訴，他的案子至今遲無下落。

若干學者告訴南早旗下的「本週亞洲」（This Weekin Asia）說，他們很害怕赴中參加學術活動，因擔憂可能會被監禁。

日本福井縣立大學國際政治學教授島田洋一表示，真的沒法受邀赴中，因無法確保能否如期返回日本，不少中國學者返鄉後被捕，還有日本商人也是，而且是沒來由就被捕，依當前情勢，其他同僚也不可能赴中。

另個不願具名的日本教授說，雖然先前他曾撰寫有關中國、台灣和東北亞安全議題的論文，並且多次赴中參與學術研究，但是他無意再踏上中國，因為以他自己先前的涉入，若是再赴中國想必是自找麻煩。

不過不具名因旅日工作之故而結識范雲濤的中國學者說，他不擔心日後返中，因自己向來小心翼翼，從不涉入可能被日方或中方誤解的任何舉措，而他自從得知范雲濤任教於日本學府，隨即迴避接觸。

他說，中日兩國的情報圈亟欲蒐集對方的情資，所以與雙方保持距離這是相當重要的，任何人向他刺探消息，總是一口回絕。

天普大學東京校區教授金斯頓（Jeff Kingston）表示，他還是有意願赴中參與學術活動，但他也贊同，對於旅外的中國學者和日本教授而言，這是個挺難取捨的抉擇。

他說，眾所周知，中國的學術自由的紀錄相當毀譽參半，自認分量無足輕重，所以對於赴中不是那麼擔心，不過對於誤入某些領域的僑民而言，那就更危險了。

島田洋一則是非常關切，因觸犯北京最新頒布相當嚴厲的反間諜法而被拘禁的可能性，但是當學者在中國失蹤的消息曝光，日本政府很可能不作為的處置，他也同樣在意。

他說，假設人人都是間諜這是冷戰時期才有的現象，但如今中國頻喊抓賊，而對於被控間諜的日本國民或旅日多年的華人，日本政府卻不加以反擊，由此設想，若自己也被指控，實在沒信心日本政府會救他。

另個不願具名的日本學者則說，關於類似的案例，日本政府能做的有限，因為這涉及另個國家的法規。

他表示，畢竟這是中國的法規，日本政府介入難，既無法確切得知法條怎麼規定的，而且北京當局可隨意釋法，也就是說，他們動輒即可指控某人觸法，但這就是中國的法律，日本難以左右。