詐騙、資安、危險挑戰…陸委會點名TikTok、小紅書：不使用中國社群媒體

image source: FB／大陸委員會

文／蔡瓅萱

近年來抖音、小紅書等中國社群平台在台灣迅速發展，帶起許多流行文化，成為年輕世代經常使用的社群媒體，不過同時也造成一些負面影響和爭議。近日大陸委員會（陸委會）在社群上特別點名「抖音」、「TikTok」、「小紅書」，提醒民眾意這些平台的資通安全。

傳首起小紅書三方詐騙事件！中國社群資安問題引發關注

陸委會表示，近年抖音、TikTok（抖音國際版）、小紅書等社群平台的安全性在國際間引發高度關注，由於這些社群平台能夠掌握用戶的使用數據，並且和中共關係密切，為防止其危安風險破壞國家安全與社會安定，各國紛紛加強相關資通安全規範。

近期國內傳出首起小紅書三方詐騙事件，一名陳姓女子小紅書上收到買家私訊，希望她幫忙在中國的「閒魚」平台代購遊戲點數卡，陳女完成代購、收到款項並將點數透過微信（WeChat）交貨後，帳戶卻隨即遭到凍結。經警方調查，此為典型的第三方詐騙，詐騙集團同時誆騙陳女和另一名被害人，讓金錢在這兩人間流動，自己則將遊戲點數卡全數取走。由於金流進入陳女帳戶，一開始陳女一度被誤認為詐團成員，在此之前抖音也曾出現過類似的詐騙案例。

警方表示，小紅書母公司「行吟信息」在台灣沒有聯絡窗口，中國的公司普遍也對這類型的案件視而不見，因此無法調閱到加害人資料。若遇到這類型的詐騙，偵查工作幾乎無法進行，很難為被害人討回公道。陸委會提醒，避免損害的方式就是不安裝來源不明的應用程式、不使用中國社群媒體，同時強調要時時保持警惕，才能保障個人及國家安全。

抖音影響年輕世代 危險物品、挑戰造成安全隱患

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在幾個台灣人經常使用的社群平台中，近一年的網路聲量以Facebook最高，其次為Instagram，接著第3名就的是抖音（含TikTok）。從網路聲量中不難看出抖音在台灣已經是具有一定影響力的社群平台，近幾年也帶起不少流行文化，諸如在中小學生間紅極一時的魔芋爽、蘿蔔刀、〈孤勇者〉等，以及先前爆紅的〈科目三〉，都是源於抖音。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過抖音也引發許多爭議，像是為人詬病的「抖音挑戰」就出現許多危險案例，國外甚至有人因為抖音挑戰而喪命。已經開始有國家對抖音國際版「TikTok」進行限制，由於TikTok掌握著大量用戶資料，美國在4月21日通過法案，要求中國公司字節跳動（ByeDance）出售TikTok，在半年內切割撤資，否則就將禁止TikTok在當地運作。

台灣是否跟進「限制抖音」？需經過多方考量

數位發展部政務次長李懷仁表示，台灣已在2019年將TikTok列為危害國家資通安全產品，並禁止政府部門使用。數發部已經要求TikTok比照Meta、Google、LINE等其他跨境大型平台，與我國政府建立跨部會直接溝通管道，以便針對TikTok平台上的違法行為進行即時通報與處理。

陸委會在近期於社群媒體提醒大家注意抖音、TikTok、小紅書等社群平台的資通安全，美國傳出對抖音進行限制後，也有不少民眾關心台灣是否會有類似政策。對此李懷仁表示，禁止民眾使用涉及適法性、可行性等影響因素，數發部會持續關注美國國會立法進度，同時參與行政院跨部會會議，由行政院綜合考量各界意見決定。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月26日至2024年04月24日。