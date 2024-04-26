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布林肯會王毅 中國挺俄侵烏將成重點議題

中央社／ 北京26日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在北京與中國外交部長王毅會面，兩人將商談一系列複雜議題，包括因中國支持俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的緊張關係。

路透社報導，布林肯與王毅將在北京釣魚台國賓館閉門會談數小時，並共進工作午餐；儘管議程廣泛且棘手，雙方仍試圖維持彼此關係的進展。

開場時，王毅告訴布林肯，中美關係整體上趨於穩定，但「負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞。中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰」。

布林肯則答道，雙方需要「積極外交」來推進美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在舊金山會晤時設定的議程。

布林肯說，「依我們的判斷，面對面的外交無可替代」，他希望確保「我們盡可能釐清互有歧見的領域，至少要避免誤解，避免誤判」。

美國國務院官員在會前提到，這次會談重點之一將是中國對俄羅斯的支持，美方準備對那些提供工具和補給品給俄國國防產業的中國企業採取行動。

官員們說，美中關係先前因2022年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、美國2023年2月擊落疑似中國間諜氣球而受到傷害，在雙邊關係穩定下來之際，中方對俄國的這類援助仍可能進一步損及美中關係。

雖然負責強化軍事溝通和全球貿易等議題的高層交流和工作小組有所增加，美中關係仍然緊張。

台灣和南海仍是衝突熱點，美國也希望在限制中國供應鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的化學原料方面看到更多進展。

布林肯可能在今晚返回華府之前與習近平會面，但雙方都沒有證實。

布林肯也將會晤中國公安部長王小洪。

布林肯 美中關係 美國

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