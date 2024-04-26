快訊

讓俄勢力持續壯大！美國將從非洲查德撤軍 近百名特種部隊員離開

連日雨勢不斷…彰化芬園鄉路樹疑因豪雨倒落 壓死路過郵差

開蓋驚見「整杯蟲」！21歲女喝機場販賣機咖啡 加護病房躺3天

中國學位法通過明年起施行 加強管理學術不端行為

中央社／ 台北26日電

2018年，中國把學位法列入立法規劃，歷經6年學位法正式通過。據新華社報導，該法明確針對學術不端行為加以規範，保護學位申請人權益及學位品質，將於明年起施行。

據新華社報導，中國14屆全國人大常委會第9次會議今天表決通過學位法，將於2025年1月1日起施行。此次通過的學位法共有7個章節，包括總則、學位工作體制、學位授予資格、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障、附則，旨在保障學位申請人的合法權益及學位品質。

此次頒布的學位法明確規定，部分學術不端行為，若經學位評定委員會決議，學位授予單位將不授予或撤銷學位，包括學位論文或成果被認定存在代寫、剽竊、偽造等行為；盜用、冒用他人身分，頂替他人取得入學資格，或以其他非法手段取得入學資格、畢業證書。

過去「中華人民共和國學位條例」僅於第17及18條，規定舞弊做偽等嚴重情況及不能保證所授學位的學術水平時，可以停止或撤銷授予學位。

另外，學位法規定學位申請人在專家評閱、答辯、成果認定等過程中對組織、人員作出的學術評價結論有異議，可向學位授予單位申請學術復核，學位授予單位應自受理申請之日起30日內，重新組織專家進行復核並作出決定。

據央視23日報導，學位法草案二審稿提請14屆全國人大常委會第9次會議審議。除了明確學術學位與專業學位的區別，也明確規定答辯委員會按照程序組織答辯，答辯將以投票方式表決並當場宣布，且博士學位答辯委員會人員中，學位授予單位以外的專家應不少於2人。

據光明日報過往報導，中國於1981年開始施行「中華人民共和國學位條例」，為中國學位制度的法律基石。

因應時局變化，1997年啟動學位條例修訂工作，2016年中國教育部成立學位條例修訂工作組，至2018年中國13屆全國人大常委會把修訂學位條例、制定學位法列入立法規劃。

2021年中國教育部公布「中華人民共和國學位法草案（徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。

人大常委會 全國人大

延伸閱讀

陸《學位法》通過 欲遏止學歷造假、論文造假

美國國會通過援台法案 台灣美國商會：衷心感謝

陸立法通過《關稅法》 進一步完善關稅徵收管理制度

再生醫療雙法立法加速度 政院拍板衛福部兩大草案

相關新聞

傅崐萁率藍委訪陸行程曝光 27日參觀小米汽車與自駕區

立法院國民黨團總召傅崐萁26日晚間將率領部分國民黨立委抵達北京，展開三天訪問，而相關行程直到26日上午才曝光，傅崐萁一行...

歐洲議會通過涉港人權決議 港府、陸駐港公署齊表反對

歐洲議會大會25日表決通過涉港人權決議案，包括強烈譴責香港政府通過落實基本法23條立法的「維護國家安全條例」，要求無條件...

陸《學位法》通過 欲遏止學歷造假、論文造假

第14屆全國人大常委會26日表決通過《學位法》，自2025年1月1日起施行。《學位法》規範學位工作體制、學位授予資格、學...

中法兩軍深化合作 建立戰區間海上與空中合作對話機制

根據大陸國防部發布，解放軍南部戰區司令員王秀斌25日與應邀來訪的法軍太平洋海區司令丹迪涅舉行會談，期間雙方簽署文件，建立...

王毅受訪再提開羅宣言、聯大2758號決議：鞏固一中原則

大陸外長王毅近日接受卡達半島新聞網書面採訪，王毅表示，台灣自古是中國不可分割的一部分，提到《開羅宣言》明確規定「台灣歸還...

王毅會見布林肯 對美方提出3個「一以貫之」

大陸外交部長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今日於北京會談，根據資深政經記者「玉淵譚天」微博發文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。