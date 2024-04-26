陸《學位法》通過 欲遏止學歷造假、論文造假

第14屆全國人大常委會26日表決通過《學位法》，自2025年1月1日起施行。《學位法》規範學位工作體制、學位授予資格、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障等，對高教單位授予學術資格提出更完整規範。

大陸全國人大常委會法制工作委員發言人楊合慶24日在草案二次審議後表示，《學位法》立法有5大重點。一是確立學位體制和學位授予資格；二是完善學位授予條件，明確各專業評分機制；三是完善學位授予程序，確保指導教師和答辯委員會等人員主體責任，確認其按照規定程序執行口試；四是完善學位授予單位內部異議復核程序，保護學位申請人、獲得者合法權益；五是完善涉外學位的規定。

關於上述落實各角色主體責任的問題，楊合慶指提出3點重點。要求學位授予單位為研究生提供品行良好、有較高學術水平的指導教師；要求博士學位授予單位加大對博士研究生的培養、管理和支持；明確指導老師應認真履行培養責任，在各環節嚴格把關。

據新華社報導，《學位法》保護學位申請人的合法權益，保障學位品質，培養擔當民族復興大任的時代新人，建設教育、科技、人才強國，對於服務全面建設社會主義現代化國傢具有重要意義。

《中華人民共和國學位條例》作為大陸學位制度的法律基礎，已實施超過40年。中國政法大學校長馬懷德告訴光明日報記者，「學位條例作為一部適用實施40年幾乎沒有修改的法律，在今天看，確實不太適應教育事業發展的需要，修改是必然的選擇。」

根據光明日報2021年報導，大陸教育部公布《中華人民共和國學位法草案（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，有關規定迅速登上網絡熱搜，引發網民熱議。

中國青年報2022年報導，多位擁有光鮮亮麗教育背景的知名教授因假學歷、論文抄襲等問題陸續「翻車」，或是於境外教育機構取得學位的研究者，其研究品質難以查證，引發大眾對於《中華人民共和國學位條例》修法的呼聲。