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王毅會見布林肯 稱中美關係受到干擾破壞

中央社／ 北京26日電

中共中央政治局委員、外交部長王毅26日在北京與美國國務卿布林肯舉行會談。據新華社報導，王毅說，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中方的核心利益不斷受到挑戰。

據新華社報導，王毅在會談時指出，去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山的會晤，共同擘畫「舊金山願景」。在雙方的掌舵領航下，中美關係總體止跌企穩，雙方各領域的對話增多、合作增多、積極面增多，兩國人民和國際社會都對此表示歡迎。

他接著強調，另一方面，中美關係的負面因素仍在上升積聚，面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。

王毅強調，中美是堅守穩定向前的正道，還是重蹈螺旋下滑的覆轍，是擺在兩國面前的重大問題，考驗著雙方的誠意和能力。雙方是引領國際合作應對全球性問題，實現雙贏多贏，還是彼此對立對抗甚至爆發衝突，導致雙輸多輸，國際社會都拭目以待。

王毅並以三個「一以貫之」指出，中方的態度一以貫之，始終從構建人類命運共同體的世界情懷出發看待和發展中美關係，對人民負責，對世界負責，對未來負責。

他說，中方的立場一以貫之，始終堅持習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，致力於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

他表示，中方的要求一以貫之，始終主張尊重彼此的核心利益，美方不要干涉中國的內政，不要打壓中國的發展，不要在涉及中國的主權、安全、發展利益上踩踏中方的紅線。

王毅 舊金山

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