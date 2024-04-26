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托卡耶夫見董軍：哈薩克將與中方攜手應對風險挑戰
據新華社凌晨報導，4月25日，哈薩克總統托卡耶夫在阿斯塔納會見到訪的中國國防部長董軍。托卡耶夫說，哈中在政治、外交、經貿、軍事等領域合作不斷深化，兩國友誼堅不可破。哈方將與中方加強策略溝通協調，攜手應對風險挑戰，共同維護國際及區域和平與穩定。
他說，哈方重視上海合作組織地位作用，將秉持「上海精神」，積極推動該組織的機制建設與務實合作。
董軍說，近年來，在習近平主席和托卡耶夫總統的戰略引領下，中哈永久全面戰略夥伴關係持續高水準發展。當前，區域安全情勢面臨複雜局面，「三股勢力」趨於活躍。中方願與哈方加強戰略協作，支持彼此核心利益和重大關切，堅定維護國家安全，並為地區熱門政治解決方案發揮建設性作用。
他說，中國軍隊願與哈方繼續拓展合作領域，推動兩軍關係深入發展。
報導稱，同日，哈國防部長扎克瑟雷科夫為董軍訪哈舉行歡迎儀式，雙方就兩軍務實合作、區域安全情勢等深入交換意見。
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