快訊

華為突圍美晶片禁令 FT：美盼聯手日韓荷收緊對陸限制

到Joeman車行買車被拒 18歲男不爽業代「1句話」糾眾放鞭炮

妮妃雅成台灣之光！如何征服美國變裝皇后文化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

托卡耶夫見董軍：哈薩克將與中方攜手應對風險挑戰

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國防部長董軍。（取材自微信公眾號）
大陸國防部長董軍。（取材自微信公眾號）

據新華社凌晨報導，4月25日，哈薩克總統托卡耶夫在阿斯塔納會見到訪的中國國防部長董軍。托卡耶夫說，哈中在政治、外交、經貿、軍事等領域合作不斷深化，兩國友誼堅不可破。哈方將與中方加強策略溝通協調，攜手應對風險挑戰，共同維護國際及區域和平與穩定。

他說，哈方重視上海合作組織地位作用，將秉持「上海精神」，積極推動該組織的機制建設與務實合作。

董軍說，近年來，在習近平主席和托卡耶夫總統的戰略引領下，中哈永久全面戰略夥伴關係持續高水準發展。當前，區域安全情勢面臨複雜局面，「三股勢力」趨於活躍。中方願與哈方加強戰略協作，支持彼此核心利益和重大關切，堅定維護國家安全，並為地區熱門政治解決方案發揮建設性作用。

他說，中國軍隊願與哈方繼續拓展合作領域，推動兩軍關係深入發展。

報導稱，同日，哈國防部長扎克瑟雷科夫為董軍訪哈舉行歡迎儀式，雙方就兩軍務實合作、區域安全情勢等深入交換意見。

上海 國防部 溝通

延伸閱讀

俄羅斯總統普亭：計劃在5月前往中國訪問

布林肯離滬抵北京：美中應管控雙邊關係

陸釋訊號？ 中共廣東省委書記：將採更有力措施推動兩岸交流

賴清德盼兩岸良性對話 張啓楷籲：立即開放組團遊大陸

相關新聞

神舟十八與天宮太空站完成對接 三太空人入駐天宮將養魚

大陸新華社報導，據中國載人航太工程辦公室消息，載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會後，神舟十八號太空人乘組從太空...

托卡耶夫見董軍：哈薩克將與中方攜手應對風險挑戰

據新華社凌晨報導，4月25日，哈薩克總統托卡耶夫在阿斯塔納會見到訪的中國國防部長董軍。托卡耶夫說，哈中在政治、外交、經貿...

春哥侃陸╱布林肯二度訪華 是否引動「戰略讓步」影響美中關係？

北京一位財經界人士說，這兩天的事決定中國未來一年和十年。這話中的含蓄，事說的是美國國務卿布林肯到訪中國，折射的是其在中國引出的反應是外冷內熱。這次訪問有那麼嚴重嗎？最後能有怎樣的結果？除了看官方的舉動，還可聽聽北京不同圈中的私下討論。

習近平傳5月初訪法國 加碼匈、塞

在中歐貿易關係日益緊張、俄烏戰事未歇之際，大陸國家主席習近平預料在五月初訪問匈牙利、塞爾維亞和法國，這將是習近平五年來首...

陸防部證實 美中海軍將領會面

日前在青島舉辦的第十九屆西太平洋海軍論壇，美軍太平洋艦隊司令柯勒上將已與解放軍海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智會見，美國...

神舟十八號成功發射

搭載神舟十八號三名太空人飛船（太空船）的長征二號F遙十八運載火箭廿五日晚在酒泉衛星發射中心成功發射。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。