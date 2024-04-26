托卡耶夫見董軍：哈薩克將與中方攜手應對風險挑戰

北京一位財經界人士說，這兩天的事決定中國未來一年和十年。這話中的含蓄，事說的是美國國務卿布林肯到訪中國，折射的是其在中國引出的反應是外冷內熱。這次訪問有那麼嚴重嗎？最後能有怎樣的結果？除了看官方的舉動，還可聽聽北京不同圈中的私下討論。

2024-04-26 08:00