快訊

華為突圍美晶片禁令 FT：美盼聯手日韓荷收緊對陸限制

到Joeman車行買車被拒 18歲男不爽業代「1句話」糾眾放鞭炮

妮妃雅成台灣之光！如何征服美國變裝皇后文化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神舟十八與天宮太空站完成對接 三太空人入駐天宮將養魚

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
4月26日在北京太空飛行控制中心拍攝的神舟十七號太空人乘組歡迎神舟十八號太空人乘組。 新華社
4月26日在北京太空飛行控制中心拍攝的神舟十七號太空人乘組歡迎神舟十八號太空人乘組。 新華社

大陸新華社報導，據中國載人航太工程辦公室消息，載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會後，神舟十八號太空人乘組從太空船返回艙進入軌道艙。北京時間2024年4月26日5時04分，在軌執行任務的神舟十七號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟十八號航天員乘組入駐「天宮」。

報導稱，隨後，兩個航太員乘組拍下「全家福」，共同向牽掛他們的全國人民報平安。後續，兩個航太員乘組將在太空站進行在軌輪換。其間，6位航太員將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。

昨4月25日20時59分，搭載神舟十八號載人太空船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十八號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。

環球時報報導，中國載人航太工程發言人林西強介紹說，神舟十八號乘組將在微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域，進行90餘項試（實）驗。例如，本次神舟十八號將實施國內首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎動物的突破。

太空人 火箭

延伸閱讀

大陸載人太空船神舟十八號 25日晚間發射

神舟十八號明晚九時發射 陸推動國外太空人及太空遊客參與飛行

開季一個月竟3度遭橫掃 好手如雲的太空人怎麼了？

MLB／太空人先發救世主回歸！ 韋蘭德6局失2分幫止3連敗

相關新聞

神舟十八與天宮太空站完成對接 三太空人入駐天宮將養魚

大陸新華社報導，據中國載人航太工程辦公室消息，載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會後，神舟十八號太空人乘組從太空...

托卡耶夫見董軍：哈薩克將與中方攜手應對風險挑戰

據新華社凌晨報導，4月25日，哈薩克總統托卡耶夫在阿斯塔納會見到訪的中國國防部長董軍。托卡耶夫說，哈中在政治、外交、經貿...

春哥侃陸╱布林肯二度訪華 是否引動「戰略讓步」影響美中關係？

北京一位財經界人士說，這兩天的事決定中國未來一年和十年。這話中的含蓄，事說的是美國國務卿布林肯到訪中國，折射的是其在中國引出的反應是外冷內熱。這次訪問有那麼嚴重嗎？最後能有怎樣的結果？除了看官方的舉動，還可聽聽北京不同圈中的私下討論。

習近平傳5月初訪法國 加碼匈、塞

在中歐貿易關係日益緊張、俄烏戰事未歇之際，大陸國家主席習近平預料在五月初訪問匈牙利、塞爾維亞和法國，這將是習近平五年來首...

陸防部證實 美中海軍將領會面

日前在青島舉辦的第十九屆西太平洋海軍論壇，美軍太平洋艦隊司令柯勒上將已與解放軍海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智會見，美國...

神舟十八號成功發射

搭載神舟十八號三名太空人飛船（太空船）的長征二號F遙十八運載火箭廿五日晚在酒泉衛星發射中心成功發射。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。