神舟十八與天宮太空站完成對接 三太空人入駐天宮將養魚

大陸新華社報導，據中國載人航太工程辦公室消息，載人太空船與太空站組合體成功實現自主快速交會後，神舟十八號太空人乘組從太空船返回艙進入軌道艙。北京時間2024年4月26日5時04分，在軌執行任務的神舟十七號航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神舟十八號航天員乘組入駐「天宮」。

報導稱，隨後，兩個航太員乘組拍下「全家福」，共同向牽掛他們的全國人民報平安。後續，兩個航太員乘組將在太空站進行在軌輪換。其間，6位航太員將共同在太空站工作生活約5天時間，完成各項既定工作。

昨4月25日20時59分，搭載神舟十八號載人太空船的長征二號F遙十八運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十八號載人太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。

環球時報報導，中國載人航太工程發言人林西強介紹說，神舟十八號乘組將在微重力基礎物理、太空材料科學、太空生命科學、航太醫學、航太技術等領域，進行90餘項試（實）驗。例如，本次神舟十八號將實施國內首次在軌水生生態研究項目，以斑馬魚和金魚藻為研究對象，在軌建立穩定運行的空間自循環水生生態系統，實現中國在太空培養脊椎動物的突破。