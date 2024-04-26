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陸防部證實 美中海軍將領會面

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄／連線報導

日前在青島舉辦的第十九屆西太平洋海軍論壇，美軍太平洋艦隊司令柯勒上將已與解放軍海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智會見，美國軍方指出，雙方討論保持通訊管道的重要性、作戰安全、區域安全等問題。

大陸國防部發言人吳謙昨天在記者會上證實此事，對西太平洋海軍論壇期間的情況表示「海軍領導與有關國家代表團舉行雙邊會見和交流，並為他們安排軍事和文化參觀等活動」。

吳謙指出，海軍司令員胡中明，政治委員袁華智與美國太平洋艦隊司令科勒等國海軍代表團團長舉行會見或交流，「就加強海上合作，深入交換意見」。

吳謙昨天也進一步說明中美國防部長四月十六日舉行視訊通話，他說，這次通話是軍事領域落實兩國元首共識的重要舉措，對於維持兩軍關係整體穩定具有正面意義。

吳謙說，四月十六日晚，大陸國防部長董軍與美國國防部長奧斯丁視訊通話，雙方圍繞中美兩國兩軍關係、台灣問題、南海問題及其他共同關心的國際地區熱點問題坦誠深入地交換了意見，取得了積極務實的成果。

國防部 海軍 美國

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