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再批強軍擴武 北京罕多次點名日本：早日從軍國主義舊夢中醒來

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部25日罕見多次點名批評日本軍國主義。記者廖士鋒／攝影
大陸國防部25日罕見多次點名批評日本軍國主義。記者廖士鋒／攝影

作為二戰侵略國與戰敗國，日本近期軍事擴張的態勢明顯，大陸國防部在25日記者會上，罕見多次點名批評日本軍國主義，要求日本以實際行動與軍國主義切割，「早日從舊夢中醒來」。

大陸國防部發言人吳謙25日在記者會上，藉由媒體提問電影《奧本海默》（Oppenheimer）上映、美國民眾從照片了解731部隊情況的機會，指出二戰期間侵華日軍公然違反國際法和人類基本道德準則，「製造了滅絕人性的南京大屠殺，還對中國人民發動了令人髮指的細菌戰，進行了慘無人道的人體活體實驗，犯下了反人類的滔天罪行，在人類文明史上留下了最黑暗的一頁，鐵證如山，不容否認和抵賴」。

吳謙強調，歷史是最好的教科書，作為二戰戰敗國，日本卻不能正視侵略歷史，軍國主義陰魂不散。一段時間以來，日本自衛隊現職官員集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社、退役將官出任靖國神社最高神官，「一系列消極動向，再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度」。他敦促日方「深刻汲取歷史教訓，以實際行動同軍國主義徹底切割，避免進一步失信於亞洲鄰國和國際社會」。

就美日軍事同盟的升級、駐日美軍司令部重組，吳謙也表示，美日同盟是冷戰產物和雙邊安排，不應針對第三方，也不應破壞地區和平穩定。他指出，日本曾步入軍國主義歧途，發動侵略戰爭，犯下嚴重的反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難，「日本非但不認真反省，反而再次表現出強軍擴武的危險態勢」。

此外，日本首相岸田文雄近日稱，中國加速核武庫建設對全球和地區穩定構成關切，日本近日發表的外交藍皮書則稱中國是前所未有的「最大戰略挑戰」。就此，吳謙則表示，「日方言論完全是虛假敘事，我們對此堅決反對」。

他反問，日本作為核爆受害國，非但不要求美國核裁軍，反而依仗美國的「核保護傘」，配合美戰略力量前沿部署，破壞地區和全球戰略平衡與穩定，國際社會有理由對此高度警惕。他繼而質疑，「日方不斷拿中國說事，是為了掩飾其擺脫和平憲法束縛、重走軍事擴張老路的危險動向」。吳謙呼籲日方「早日從軍國主義的舊夢中醒來，停止對華不實指責，停止製造地區緊張因素，不要做地區和平穩定的麻煩製造者」。

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