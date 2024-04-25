香港立場新聞案 第3度延後裁決至8月30日
已停運的香港立場新聞、前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐被控「串謀發布煽動刊物」罪，法庭原訂於今年4月29日裁決，但據香港司法機構網頁顯示，該案再度延後裁決至今年8月30日，是第3度延後裁決。
立場新聞被控「串謀發布煽動刊物」罪，是1997年後香港首宗媒體機構被控煽動罪而進行審訊的案件，於2022年10月開審，經過逾50天的審訊，於2023年6月檢辯雙方完成在法庭上結案陳詞。
法庭原訂於2023年10月就立場新聞案裁決，後延後至11月。其後檢方及辯方爭議煽動罪是否需要含有煽動暴力的元素，法庭再度延後裁決至今年4月29日。
綜合港媒香港01及明報24日報導，據香港司法機構網頁顯示，立場新聞案再度延後至今年8月30日裁決。
前立場新聞總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐於2021年12月被捕，兩人連同立場新聞母公司被控「串謀發布煽動刊物」罪，兩人還押近一年，先後獲准保釋。
檢方在法庭上提出立場新聞17篇具煽動性的文章，包括專訪流亡海外港人羅冠聰及許智峯，並指立場新聞不只是網媒，更是政治平台。
鍾沛權在法庭上作證時曾表示，立場新聞並非政治平台，對於公權力的批評不等於煽動仇恨，而是屬言論自由的一部份。
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