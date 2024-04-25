快訊

北捷持續調整班距！旅客落軌全身挫傷、斷腿 急送馬偕醫院治療

高中生地震預警App爆紅未獲授權 氣象署主動聯絡了

香港立場新聞案 第3度延後裁決至8月30日

中央社／ 台北25日電
港警2021年搜查立場新聞，逮捕包括何韻詩與署理總編輯林紹桐（圖左）等七人。圖／路透
港警2021年搜查立場新聞，逮捕包括何韻詩與署理總編輯林紹桐（圖左）等七人。圖／路透

已停運的香港立場新聞、前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐被控「串謀發布煽動刊物」罪，法庭原訂於今年4月29日裁決，但據香港司法機構網頁顯示，該案再度延後裁決至今年8月30日，是第3度延後裁決。

立場新聞被控「串謀發布煽動刊物」罪，是1997年後香港首宗媒體機構被控煽動罪而進行審訊的案件，於2022年10月開審，經過逾50天的審訊，於2023年6月檢辯雙方完成在法庭上結案陳詞。

法庭原訂於2023年10月就立場新聞案裁決，後延後至11月。其後檢方及辯方爭議煽動罪是否需要含有煽動暴力的元素，法庭再度延後裁決至今年4月29日。

綜合港媒香港01及明報24日報導，據香港司法機構網頁顯示，立場新聞案再度延後至今年8月30日裁決。

前立場新聞總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐於2021年12月被捕，兩人連同立場新聞母公司被控「串謀發布煽動刊物」罪，兩人還押近一年，先後獲准保釋。

檢方在法庭上提出立場新聞17篇具煽動性的文章，包括專訪流亡海外港人羅冠聰及許智峯，並指立場新聞不只是網媒，更是政治平台。

鍾沛權在法庭上作證時曾表示，立場新聞並非政治平台，對於公權力的批評不等於煽動仇恨，而是屬言論自由的一部份。

司法 立場新聞 香港

延伸閱讀

港、日遊客超愛台！「來台必吃」首選這幾樣美食 喜買調味醬料

香港郵政連蝕6年 上年度虧3890萬美元 電商收入慘淡

被控強碰模特兒私處 「蔡依林恩師」張勝豐火大：出來對質

英女王榮譽獎章授勳、香港傳奇華人攝影記者陳橋逝 享壽96歲

相關新聞

兩岸觀光旅遊陸未有明確宣布 陸委會：不做「操之在我」的開放

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」，兩岸觀光旅遊是否有機會迎來春暖花開備...

傅崐萁明率團訪陸 陸委會喊「對選民負責」：去談什麼，國人拭目以待

國民黨立法院黨團總召傅崐萁明（25）日將率黨籍立委訪陸，此行將聚焦兩岸人民交流、農產品銷陸、爭取陸客來台等議題。陸委會副...

我漢光兵推納陸滾裝船 陸國防部：推來推去「皆是死局」

兩岸關係仍處於高度軍事緊張的狀態，近期國軍漢光40號兵推舉行，納入大陸滾裝船威脅作為內容，對此大陸國防部發言人吳謙25日...

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

距離準總統賴清德五二○就職不到一個月時間，美國務卿布林肯人還沒踏進北京，美方已多次喊話預告，布林肯將呼籲中共當局在賴就職...

南海不穩 陸國防部預告：加大海空巡邏警戒力度

南海局勢近期相當緊張，美菲「肩並肩」軍演登場，大陸國防部則強硬表態，指出將採取一切有力措施，絕不允許搞亂南海，並宣告共軍...

再批強軍擴武 北京罕多次點名日本：早日從軍國主義舊夢中醒來

作為二戰侵略國與戰敗國，日本近期軍事擴張的態勢明顯，大陸國防部在25日記者會上，罕見多次點名批評日本軍國主義，要求日本以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。