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中共解放軍5月赴孟加拉 中孟首次陸軍聯合訓練

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部25日宣布，中國人民解放軍陸軍與孟加拉陸軍分隊5月將舉行「金色友誼—2024」陸軍聯合訓練。圖／取自海外網
大陸國防部25日宣布，中國人民解放軍陸軍與孟加拉陸軍分隊5月將舉行「金色友誼—2024」陸軍聯合訓練。圖／取自海外網

大陸國防部25日宣布，中國人民解放軍陸軍將派分隊於5月上旬赴孟加拉，與孟加拉陸軍分隊舉行「金色友誼—2024」陸軍聯合訓練。大陸國防部發言人指出，此為中孟兩軍首次舉行聯合訓練，有利於增進兩軍相互瞭解與友誼，深化雙方務實交流合作。

大陸國防部表示，此次聯訓以聯合國維和行動反恐作戰為背景，雙方將採取混編同訓模式，共同組織公車反劫持和恐怖分子營地清剿等項目演練。

孟加拉總理哈西娜（SheikhHasina）曾多次表示，中國是孟加拉最信賴、最倚重的朋友。中國在孟加拉首都達卡設有大使館，兩國都是孟中印緬區域合作論壇（BCIM）成員。中國駐孟加拉國大使姚文曾指出，孟加拉和中國為「戰略合作夥伴關係」。

孟加拉國會今年1月舉行大選，哈希納領導的「人民聯盟黨」（Awami League）尋求繼續執政，反對黨「孟加拉民族主義黨」副主席周德里（Nitai Roy Chowdhury）曾指控，「中國利用其資金、軍隊與民政部門的影響力，影響孟加拉選舉。」

達卡大學政治學教授馬佔德（Shantanu Majumder）日前接受美國之音訪問時表示，「中國過去10年強調與執政的人民聯盟黨政府發展友誼，這無疑引起新德里、華府和許多西方國家當局的關注。」

孟加拉 解放軍

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