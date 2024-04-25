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中國留學生威脅民主人士 美法院判入獄9個月

中央社／ 台北25日電

中國留學生吳嘯雷2022年在美國威脅海外民主運動人士後被捕，美國法院認證他試圖讓受害者及其他想要公開反對中國政府的人保持沈默，以暴力威脅灌輸恐懼，吳嘯雷被判處9個月監禁，出獄後接受3年的監督，之後驅逐出境。

吳嘯雷（Xiaolei Wu，另譯吳曉磊）來自中國，前就讀波士頓柏克萊音樂學院，因威脅支持民主的活動人士受到兩項指控，分別是「網路跟蹤纏擾罪」和「跨州傳播威脅通訊罪」。

波士頓法院4月24日判處吳嘯雷9個月監禁，要求他6月7日前往指定的監禁地點報到。且除了9個月的監禁之外，法院還判處出獄後接受3年的監督，之後將被驅逐出境。

這兩項罪名均聚焦於2022年10月22日至24日之間，吳嘯雷在一個300多人的微信群組中對張貼支持中國民主海報的一名活動人士說，要剁掉她的手。後續他公開了對方的聯絡方式，並表示已將其行為舉報給中國安全部門等。這名據稱被他威脅的活動人士在法庭及訴訟文件中被稱為「佐伊」（Zooey）。

美國之音今天報導，波士頓代理聯邦檢察官李威（Joshua S. Levy）指出，吳嘯雷的犯罪行為十分嚴重，他利用對可能遭到中國政府報復的恐懼，騷擾和威脅一名在美國校園張貼無害的支持民主的海報的無辜個人。

李威說，吳嘯雷試圖讓這位勇敢的受害者和其他可能想要公開反對中華人民共和國政府的人保持沈默，他的暴力威脅達到了灌輸恐懼的目的。

聯邦調查局波士頓分局主任柯恩（Jodi Cohen）在一份聲明中說，吳嘯雷所為，將中華人民共和國的威權本質武器化來威脅這名女性，令人極其不安。

微信 波士頓 美國

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