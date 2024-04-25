快訊

台股開盤下挫128點後兩萬點得而復失 台積電跌13元開770元

核電廠延役聲浪再起 藍推案籲賴清德解決缺電危機

直擊焚燒農膜釀空汙 恐產生「世紀之毒」

金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪

德國之聲／ 德國之聲
圖／德國之聲提供
圖／德國之聲提供

據中國央視報道，曾任中國進出口銀行行長、中國銀行行長的劉連舸受賄、違法發放貸款一案在濟南中級人民法院一審開庭審理。劉連舸被控非法索取、收受財物折合人民幣1.21億元。此外，在明知不符合發放貸款條件的情況下，推動向相關單位發放貸款33.2億元人民幣，造成本金損失人民幣1.9億元。報道稱，劉連舸當庭認罪悔罪。

2023年3月，中紀委對劉連舸進行調查。10月，劉連舸被移交檢察機關。當時，中紀委稱劉連舸「喪失理想信念，背棄初心使命」，「大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款」，「私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查」，「擅權妄為，靠金融吃金融」。

就在一周前，中國人民銀行原副行長範一飛受賄案開庭。範一飛被控非法收受財物3.86億元。他當庭認罪。

本月早些時候，中國光大集團原黨委書記唐雙寧貪污受賄案被檢察機關提起公訴。而其在光大集團的繼任者李曉鵬也以涉嫌受賄罪被移交檢察機關。

除此之外，其他受到貪腐指控的銀行高官還包括：中國人民銀行原貨幣政策司司長孫國峰，他因受賄、洩密、內幕交易罪被判16年半監禁。中信銀行原行長孫德順，被控非法收受財物折合9.795億元人民幣。他被判死緩。中國工商銀行原副行長張紅力，正在接受中紀委調查。北京銀行原董事長閆冰竹也因「嚴重違紀違法」被調查。此外還有多人落馬。

習近平上台以來發起反腐運動，支持者認為這有助於政府清廉，批評者則指出這也是掃清政敵的手段。針對金融銀行領域的反腐規模也增加。

（法新社、美聯社等）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

福島核汙水排海因停電一度暫停 陸批東電力管理混亂

據日本共同社報導，福島第一核電站本月19日開始的第五次核汙水排海，24日因部分供電系統停止，導致排海作業暫停了約6個半小...

國台辦：將積極推動兩岸旅遊 朱鳳蓮稱民進黨未解除禁團令

中共總書記習近平日前在與前總統馬英九會面時提出，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。對於兩岸旅遊交往議題，大陸國台辦發言... 國台辦：積極推動兩岸旅遊 王國材強調我方已釋善意

新聞眼／陸遞重啟密碼 關鍵在執政者一念間

再不到一個月時間，準總統賴清德就將走馬上任。他將帶領兩岸關係走向何方，各界都高度關注，而台海穩定也是美國國務卿布林肯此行...

美國務卿布林肯抵大陸 為拜登訪陸鋪路

美國國務卿布林肯已於昨日下午抵達上海，展開其任內第二次訪問中國大陸行程。外界普遍預期，大陸國家主席習近平可能在北京會見布...

商總：立刻恢復團客 重回8年前盛況

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流，全國商總榮譽理事長賴正鎰表示樂見其成，希望...

金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪

據中國央視報道，曾任中國進出口銀行行長、中國銀行行長的劉連舸受賄、違法發放貸款一案在濟南中級人民法院一審開庭審理。劉連舸被控非法索取、收受財物折合人民幣1.21億元。此外，在明知不符合發放貸款條件的情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。