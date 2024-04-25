金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪

據中國央視報道，曾任中國進出口銀行行長、中國銀行行長的劉連舸受賄、違法發放貸款一案在濟南中級人民法院一審開庭審理。劉連舸被控非法索取、收受財物折合人民幣1.21億元。此外，在明知不符合發放貸款條件的情況下，推動向相關單位發放貸款33.2億元人民幣，造成本金損失人民幣1.9億元。報道稱，劉連舸當庭認罪悔罪。

2023年3月，中紀委對劉連舸進行調查。10月，劉連舸被移交檢察機關。當時，中紀委稱劉連舸「喪失理想信念，背棄初心使命」，「大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款」，「私自攜帶違禁書刊入境，處心積慮對抗組織審查」，「擅權妄為，靠金融吃金融」。

就在一周前，中國人民銀行原副行長範一飛受賄案開庭。範一飛被控非法收受財物3.86億元。他當庭認罪。

本月早些時候，中國光大集團原黨委書記唐雙寧貪污受賄案被檢察機關提起公訴。而其在光大集團的繼任者李曉鵬也以涉嫌受賄罪被移交檢察機關。

除此之外，其他受到貪腐指控的銀行高官還包括：中國人民銀行原貨幣政策司司長孫國峰，他因受賄、洩密、內幕交易罪被判16年半監禁。中信銀行原行長孫德順，被控非法收受財物折合9.795億元人民幣。他被判死緩。中國工商銀行原副行長張紅力，正在接受中紀委調查。北京銀行原董事長閆冰竹也因「嚴重違紀違法」被調查。此外還有多人落馬。

習近平上台以來發起反腐運動，支持者認為這有助於政府清廉，批評者則指出這也是掃清政敵的手段。針對金融銀行領域的反腐規模也增加。

（法新社、美聯社等）

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