陸國防部長董軍出訪哈薩克 出席上合組織防長會

大陸國防部24日宣布，大陸國防部長董軍4月24日至26日，受邀出席在哈薩克首都阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國國防部長會議，並訪問哈薩克，期間，他將會見相關國家代表團團長，就國際和區域情勢以及國防安全合作等議題進行溝通交流。

上海合作組織有中國大陸、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、巴基斯坦、印度、伊朗共9個成員國，還有蒙古、白俄羅斯、阿富汗3個觀察員國，以及13個對話夥伴國家。

據大陸國防部，出席會議期間，董軍將作大會發言，並會見相關國家代表團團長，就國際和區域情勢以及國防安全合作等議題進行溝通交流。 訪哈期間，董軍將與哈薩克國家和防務部門領導人舉行會見、會談。

大陸前國防部長李尚福去年4月也曾在任內赴印度新德里，出席上海合作組織成員國國防部長會議，並作大會發言。期間，李尚福還先後與白俄羅斯、吉爾吉斯、印度、哈薩克、塔吉克、俄羅斯、烏茲別克、伊朗等國國防部長，就國際地區形勢、兩國兩軍關系和共同關心的問題交換意見。