陸客團來台有譜？ 王國材盼國台辦善意化為具體回應

國台辦24日指出，對於兩岸交流將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作。對此，交通部長王國材指出，需等中國大陸正式宣布開放，6月後將視陸方是否有善意且具體的回應，也就是開放自由行和陸客團來台灣。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日上午在記者會上，就馬習二會期間習近平拋出的兩岸人員往來善意談話，指出習近平談話體現了兩岸同胞越走越近、越走越親、不斷深化融合發展的共同願望，「儘管目前兩岸交流合作在島內仍存在一些人為的阻力和障礙，但我們相信只要兩岸同胞共同努力排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景」。

同時她也宣布，「我們將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作」。

對於國台辦所說的採取積極措施規動，王國材表示，國台辦尚未正式宣布開放陸客來台，只是表達態度而已，我方已不斷拋出善意，從3月到5月都有台灣團到中國大陸旅遊，6月以後的狀況要視陸方是否釋出善意。

王國材進一步指出，盼陸方樂觀其成的態度能化為善意且具體回覆，我方3月到5月都有旅行社組團過去大陸旅遊，6月後就看陸方這段時間是否有善意且很具體回應，也就是官方正式宣布開放大陸人民自由行和陸團客過來台灣。

立委許智傑受訪也指出，謝謝中國大陸體會兩岸交流的重要性，我方目前已經有台灣團到大陸旅遊，如果陸方也善意開放，雙方洽談同時開放，也是我方的目標。