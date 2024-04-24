快訊

校長上班逛菜市場？ 撞見家長遭問地震災情竟回「還沒進校」

獨／南機場震災戶怨救助金「看得見吃不到」 北市府曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦表態推旅遊等兩岸交流 賴正鎰籲恢復團客赴陸

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
商總主席賴正鎰今年初，在北京出席2024年台商新春聯誼會，向大陸官員提到ECFA、兩岸觀光、農漁貿等議題。（記者廖士鋒／攝影）
商總主席賴正鎰今年初，在北京出席2024年台商新春聯誼會，向大陸官員提到ECFA、兩岸觀光、農漁貿等議題。（記者廖士鋒／攝影）

就中共總書記習近平在「馬習二會」上，表態「樂見大陸民眾多去台灣看一看」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日說，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」。鄉林集團、全國商總主席賴正鎰表示「樂見其成」，希望台灣今天就能立即宣布恢復團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到兩岸八年前的觀光交流盛況。

對於陸方的表態，賴正鎰說，這對台灣觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助。回復到台灣10個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可來台自由行的交流盛況。

賴正鎰說，今年二月在北京出席大陸國台辦舉辦的2024年台商新春聯誼會時，他就表示，商總與台商都期待兩岸能繼續在「九二共識」之下維持經貿與文化等交流，最重要是能夠到台灣來觀光旅遊，讓人能夠流動，也當面向國台辦主任宋濤表達台灣旅遊業界的期待，希望兩岸雙向旅遊能夠儘早開放，包括團客與自由行。

賴正鎰說，台灣2019年入境1,184萬人次，出境1,664萬人次，其中陸客來台最高紀錄在2018年達418萬人次。去年來台僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1000萬人次來台，還是有難度。

他建議，政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布起就全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，也能加速平衡觀光逆差。

國台辦 自由行 陸客

延伸閱讀

國台辦：將採取積極措施推動「包括旅遊」的兩岸交流

兩岸新能源車示範基地 常州揭牌

兩岸新能源車發展基地揭牌 理想、比亞迪等與台企對接

馬英九在習面前說「一中各表」 台灣訪客第一人

相關新聞

陸客團來台有譜？ 王國材盼國台辦善意化為具體回應

國台辦24日指出，對於兩岸交流將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作。對此，交通部長王國材指出，需等中國大陸正...

此行可能會習...布林肯抵達上海 聚焦台灣議題

大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」發文指出，24日下午，美國國務卿布林肯抵達上海，開啟任內的第二次訪問大陸行程。路透報導，布...

共軍潛艇部隊70年 罕見向媒體曝光巨浪2型潛射飛彈畫面

中共海軍建軍75周年，同時也是潛艇部隊成立70周年，由新任共軍海軍發言人冷國偉策畫的潛艇宣傳片，近期在國際上受到諸多關注...

布林肯已抵達上海 大陸官媒：別想帶著籌碼來訪華

大陸央視新聞旗下微博「玉淵潭天」發布，美國國務卿布林肯已於24日下午抵達上海，開啟任內的第二次訪華行程。玉淵潭天指出，布...

國台辦表態推旅遊等兩岸交流 賴正鎰籲恢復團客赴陸

就中共總書記習近平在「馬習二會」上，表態「樂見大陸民眾多去台灣看一看」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日說，「將採取積極措施...

美參議院通過TikTok剝離案 大陸外交部：先前已清楚表明原則立場

針對美國國會參議院投票通過法案，如果TikTok在未來9個月到一年內未能與大陸企業字節跳動剝離，TikTok將在美國被禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。