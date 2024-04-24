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國台辦表態推旅遊等兩岸交流 賴正鎰籲恢復團客赴陸
就中共總書記習近平在「馬習二會」上，表態「樂見大陸民眾多去台灣看一看」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日說，「將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」。鄉林集團、全國商總主席賴正鎰表示「樂見其成」，希望台灣今天就能立即宣布恢復團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到兩岸八年前的觀光交流盛況。
對於陸方的表態，賴正鎰說，這對台灣觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助。回復到台灣10個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可來台自由行的交流盛況。
賴正鎰說，今年二月在北京出席大陸國台辦舉辦的2024年台商新春聯誼會時，他就表示，商總與台商都期待兩岸能繼續在「九二共識」之下維持經貿與文化等交流，最重要是能夠到台灣來觀光旅遊，讓人能夠流動，也當面向國台辦主任宋濤表達台灣旅遊業界的期待，希望兩岸雙向旅遊能夠儘早開放，包括團客與自由行。
賴正鎰說，台灣2019年入境1,184萬人次，出境1,664萬人次，其中陸客來台最高紀錄在2018年達418萬人次。去年來台僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1000萬人次來台，還是有難度。
他建議，政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布起就全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，也能加速平衡觀光逆差。
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