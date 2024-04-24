南韓遼寧深化交流 首長會見與商貿活動齊發

南韓與大陸遼寧近日深化交流，南韓外交部長趙兌烈24日於首爾會見中國大陸遼寧省委書記郝鵬，此為新冠疫情後中國省委書記首次訪韓，兩方將就加強南韓和遼寧省之間務實合作的事宜交換意見。

據韓聯社報導，韓中兩國將以郝鵬此訪為契機，繼續推進高層交流。

郝鵬此次訪韓，已與南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教在23日會見，鄭仁教呼籲，中方協助進軍遼寧的5,000多家韓國企業，營造可預測的經商環境、關注和支援。ˇ

報導引述郝鵬評價，在遼寧的對外貿易中，南韓所佔比重排第二，南韓企業對當地經濟發展做出重大貢獻。他表示「遼寧政府將努力為進軍當地的韓企經營提供幫助，從而推動南韓和遼寧省之間的經貿合作進一步發展。」

據瀋陽日報，遼寧瀋陽將於4月23日至27日舉辦「2024韓國—瀋陽活動周」，合作洽談主題將包含食品產業鏈招商、生物醫藥及醫美產業、時尚文化產業經貿、新能源及節能環保產業等。

報導指出，南韓參與單位包含韓國貿易協會、大韓貿易投資振興公社和韓國食品產業協會等重點經貿機構及商協會代表，三星、LG和斗山等韓國世界500強企業也將出席。