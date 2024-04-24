快訊

特斯拉開鍘全球10%人力第一波！下月裁員德、加2州逾6000人

虎斑貓「把小主人摟懷中寵溺抱抱」保護慾超強！暖心互動飼主超感動：父愛爆棚

布林肯訪中 分析：難靠幾次溝通化解中美分歧

中央社／ 台北24日電

美國國務卿布林肯今天赴中訪問。中國學者剖析，不能指望透過幾次溝通化解中美分歧；中美高層對話符合兩國利益，恰逢美國選舉年，拜登政府需要一份合格的外交成績單。

布林肯（Antony Blinken）於24至26日訪問中國，前次訪問中國時間為去年6月，不到1年二度赴中訪問；澎湃新聞24日報導引述多名中國學者意見分析布林肯訪中意涵，直指中美保持互動有利彼此，不過雙方多個領域分歧難有突破性發展。

中國人民大學外交學系教授、美國研究中心副主任刁大明表示，中美兩國領導人在去年11月舊金山會晤後，中美關係呈現「止跌企穩」態勢，雙方在多個領域展開高層對話、溝通，相關合作一定程度地恢復；布林肯這次到訪，除了維持兩國關係穩定性，也會在國際熱點問題上交換立場、回應關切。

刁大明表示，布林肯不到1年二度訪問中國，這次訪問中國氛圍較上次好，前次主要是為了中美元首互動作準備；這次則是為了延續中美關係穩定性。可否長期保持這種穩定，美國需要做更多，要做到「以和為貴、以穩為重、以信為本」的基本遵循。

刁大明強調，中美若欲保持正常積極互動，必須相互尊重、雙向互惠。相互尊重是美國對中國要有正確認知，「要把承諾落到實處」；美國不要一味地考慮自己的利益，應該實現雙贏共贏，「唯有如此，才是中美關係正確的相處之道」。

復旦大學美國研究中心教授韋宗友指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府希望透過中美高層交流穩定在外交上得分；倘若中美關係不穩定，加上俄烏戰爭、以巴衝突等問題，拜登政府外交成績單是乏善可陳，將成為其尋求連任路途上的扣分。

韋宗友認為，美國對中國啟動301條款調查、炒作「產能過剩」等問題，有對內爭取支持的選舉考量；這些舉動將不利於中美關係，溝通效果大打折扣。由於中美關切問題的角度、重點不同，「不能指望通過一、兩次溝通就彌合分歧，取得突破性成果」。

韋宗友提到，美國認為中美是戰略競爭關係，也就是說，兩國非朋友也非夥伴，即使中美雙方有溝通、有對話，美國依然捍衛其所認為的利益，美國不斷施壓、指責，甚至是抹黑，這將破壞兩國溝通氛圍。

溝通 美國

延伸閱讀

港媒：布林肯可望會見習近平 並替拜登訪中鋪路

終於！美參院通過950億美元援助烏以台法案 將提交拜登簽署

布林肯訪華前再炒「產能過剩論」 大陸央媒：這談判籌碼能奏效嗎？

新華社評布林肯訪陸：一個中國原則是中美關係政治基礎基石

相關新聞

金門軍職釣客被留置已37天 大陸：仍在「核實」了解中

兩岸金門海域人員爭端仍未落幕，2月14日金門漁船案仍處於僵局，而3月18日具有軍職身分的金門釣客漂流到圍頭灣被大陸救起，...

批「中華民族陷阱論」 陸國台辦：將被釘在歷史恥辱柱

前總統馬英九與大陸領導人習近平的馬習二會10日在北京舉行，各界關注的一個關鍵詞是「中華民族」，不過陸委會副主委詹志宏公開...

習視察重慶 促攻關鍵核心技術

中國國家主席習近平23日在重慶考察，他在當地主持召開「新時代推動西部大開發座談會」時要求加快西部地區產業轉型升級。強化科...

布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

國務卿布林肯(Antony Blinken)訪問中國之際，中國外交部匿名官員表示，美國的行為舉措傷害中國利益，但中美關係...

習近平提「大食物觀」 暗示糧食危機？

中國官媒人民日報21日以頭版報導，國家主席習近平近日考察不斷強調「要建立大食物觀」。輿論解讀，是否暗示中國正面臨糧食危機...

港反恐舉報 近2年接2.8萬條訊息 1人獲發逾萬賞金

反恐舉報熱線由2022年6月成立至今年4月中，已接獲超過2.8萬條訊息，當中，一名網民在互聯網發現有人散佈涉恐涉暴的貼文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。