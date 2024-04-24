布林肯訪中 分析指首要之務遏止中國挺俄國軍工

美國國務卿布林肯今天展開任內的第2度訪中，學者分析指出，布林肯此行的要務就是遏止中國挺俄羅斯軍工，如此可有助於美國爭取時間援助烏克蘭。

美國之音（VOA）23日報導，布林肯（AntonyBlinken）訪中，正值美中雙方在經貿領域針鋒相對，華盛頓強化與日本和菲律賓的國防合作，並披露中國支持俄羅斯國防工業之際。

美國國務院高級官員表示，布林肯此行將訪北京與上海，並與中國高級官員會談，雙方討論的議題包括中國支持俄羅斯國防工業、台海、中國在南海的挑釁、中東及芬太尼（Fentanyl）等。

其中在台海議題方面，因布林肯此之行正值台灣總統當選人賴清德即將在5月正式宣誓就職，這位官員說：可以預期布林肯將在私下和公開場合強調，美國重視台灣海峽和平與穩定。

此外，美國先前公開情報評估顯示，中國向俄羅斯出口的工具機、微電子產品和其他技術產品大幅增加，莫斯科則利用這些技術和物資生產飛彈、坦克、飛機和其他武器，用於對烏克蘭的戰爭。

美國國務院高級官員說：「我們將會表達讓中國減少這種支持的意圖。」華盛頓準備好在必要時將對「嚴重危害烏克蘭和歐洲安全」的中國公司採取行動。

美國智庫蘭德公司（RAND Corp.）國際國防問題高級研究員何天睦（Timothy Heath）表示，阻止中國擴大對俄羅斯的軍事支持，可說是布林肯這次訪中的主要目的。

他告訴美國之音：「俄羅斯正在戰場上取得重要進展，限制中國的支持有助於放慢俄羅斯的軍事進展，或許還可以為美國政府向烏克蘭提供援助贏得時間。」

何天睦表示，美國政府也有可能在避免中東局勢升級方面，尋求北京的合作。

這是布林肯就任國務卿以來第2次訪中，去年6月首次訪中，曾會晤中國國家主席習近平。北京對布林肯訪中表示歡迎。

不過美國國務院高級官員表示，美國在議程中的任何問題上都「對取得突破的前景很現實且保持頭腦清醒」。

何天睦指出，布林肯此行難有重大突破，因雙方在俄羅斯、伊朗和台灣等關鍵議題，對立觀點根深蒂固，但高層會談仍在繼續，「這有助於緩和緊張局勢」。

報導說，布林肯的中國行將是最近美中高層接觸的延續。

自4月2日美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話後，美中兩國高層官員隨即展開多項交流。

包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、國務院負責東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（SarahBeran）相繼訪中，以及兩國防長的通話。