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阿根廷總統米雷伊上任後首次 阿外長蒙迪諾28日起訪陸

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾（如圖）4月28日至30日將正式訪問中國。取自阿根廷外交部網站
阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾（如圖）4月28日至30日將正式訪問中國。取自阿根廷外交部網站

據俄羅斯衛星通訊社報導，阿根廷外交部發布消息稱，阿根廷外長迪亞娜．蒙迪諾（Diana Elena Mondino）4月28日至30日將正式訪問中國，屆時將與中國外長王毅會談。

蒙迪諾訪陸可能意味著一面倒向美國的阿根廷總統米雷伊對中國大陸的態度已有所轉變。中阿關係在米雷伊上任後隨即跌至低谷，蒙迪諾訪陸是米雷伊上任後第一次有官員到訪中國。

阿根廷外交部消息稱：「作為首站，4月28日、29日、30日，外長將訪問中國，在那將組織大範圍的正式會見計劃。外長將與中國多位高官舉行工作會談，包括與中國外長王毅，他們將討論代表雙方利益的一些基本問題。」

消息指出，蒙迪諾將訪問上海和北京，參加為阿根廷尋找投資機會的論壇活動。據阿根廷外交部消息，蒙迪諾還將訪問法國、比利時和葡萄牙。

阿根廷總統米雷伊在競選時多次表達反華的姿態，他曾多次表示，打算面向與美國和以色列的合作，同時還想停止推進與主要貿易夥伴──中國與巴西的政府層面聯繫，理由是他不想與共產主義者和社會主義者打交道。並在上任後否決了加入金磚國家的邀請。但最近米雷伊似乎改變對中國的態度，語氣變得緩和。

外交部 米雷伊 阿根廷

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