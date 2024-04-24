港反恐條例首案 反送中7人涉持炸彈遭起訴

港府律政司昨首次引用「反恐條例」，控訴七人在反送中運動中，涉及對訂明標的的爆炸罪行。案件昨在香港高等法院審訊，控方指涉案炸彈威力可達四百公尺半徑並藏鐵釘。

今次是港府律政司首次引用反恐條例控訴七名被告，但被告分別否認反恐條例下「對訂明標的的爆炸的禁制罪」或「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」等罪。

據控方陳詞，在二○一九年反送中運動中，港警說在「十二．八國際人權日」遊行前後，在香港多處檢獲槍械和炸彈，七名被告否認反恐條例下放炸彈等罪。控方指出，被告計畫在當日合法遊行期間，先引爆小炸彈引警員聚集，再引爆威力達四百公尺半徑的大炸彈，同時有槍手在對面馬路用長槍射警員。

控方代表、外聘大律師周凱靈指炸彈威力達四百公尺半徑，又以陪審團身處的法庭寬十三公尺為例，炸彈威力相當於可覆蓋卅個法庭。又說由於當日是合法遊行，除了合謀者外，其他參與遊行人士並不知悉計畫，而擬定炸彈威力覆蓋大樓、民宅和加油站，一旦爆炸必會造成傷亡。控方還在庭上展示涉案長槍、涉案炸彈分解後的照片。

控方又指涉案的「屠龍小隊」在二○一九年八月組成，九月與案中同謀吳智鴻一同到台灣作軍事訓練，庭上讀出吳智鴻與屠龍小隊成員的Telegram對話，顯示他們討論出發日期和細節。群組訊息又顯示他們一行相約在同年十一月，到西貢山上測試槍械和炸彈。控方還預告屠龍小隊的「領導」黃振強和槍手蘇緯軒，將會出庭作供。