陸修國防教育法 小學納入課程

中國大陸「國防教育法」修訂草案昨由官方提請第十四屆全國人大常委會第九次會議，進行初次審議。針對這項修法，大陸官方稱「國際國內環境發生許多新變化」，對全民國防教育提出新的更高要求，需要對國防教育法及時進行修改完善。

根據修訂草案，大陸普通高等院校、高中學生就學期間應接受基本軍訓，初中（國中）可組織學生軍訓，以增強全民國防意識。這是繼日前共軍成立新兵種「信息支援部隊」後，又一涉軍調整。

北京近年面臨複雜國際情勢，包括南海爭端升高、東海釣魚台角力、澳英美三方安全夥伴（AUKUS）升級，以及台海局勢升溫等，中共除擴增軍備，也積極推動軍事改革。

大陸國防教育法修訂草案共六章、卅九條，內容包括：明確國防教育內涵定位、指導思想、領導體制和工作職責，完善學校國防教育體系，加強國防教育保障，拓展社會國防教育範圍和管道，充實國家機關的國防教育內容，規範媒體網路及文化傳播等。

就各級學校國防教育目標、內容和方法途徑的補充完善，修訂草案規定，小學和國中階段，應將國防教育內容納入有關課程，將課堂教學與課外活動結合，使小學生具備一定國防意識，國中學生掌握初步國防常識和國防技能。普通高等院校、高中階段學生就學期間應接受基本軍事訓練，國中可組織學生軍事訓練。

大陸全國人大常委會第九次會議於廿三至廿六日在北京舉行，將審議國防教育法、反洗錢法等修訂草案，以及學位法、關稅法、能源法、原子能法草案等；還將審議有關任免案。