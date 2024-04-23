中共海軍博物館 陳列冷戰時期兩岸多次海戰經過

中共海軍建軍75周年與西太平洋論壇舉辦，邀請媒體參訪位於青島的海軍博物館，當中四大展廳的陳列，包含不少國軍投共艦艇事蹟、冷戰時期兩岸海軍軍事衝突的內容，以及陳列當前南海島礁駐守的現狀等，相當具有時事性。

23日上午本報記者隨媒體採訪團前往共軍海軍博物館參訪，這座博物館1989年建成開放，2021年完成擴建。現場播放的介紹影片顯示，共軍海軍先後歷經萬山海戰、八六海戰、崇武以東海戰（我方稱烏坵海戰）等1,375次戰鬥，「擊沉、擊傷和俘獲敵艦船418艘，擊落、擊傷敵機420架」，此處指的主要應是冷戰時期共軍與國軍海戰的情況。

導覽員先介紹共軍海軍建軍史，她指出「隨著解放戰爭的節節勝利，國民黨海軍黃安、重慶、長治艦先後起義，到1949年底共有97艘國民黨海軍艦艇，3,800名官兵起義投誠」。

現場也展示了這幾艘國軍艦艇投共的畫面以及投共官兵的合影，包含1949年4月23日國軍海軍海防第二艦隊司令林遵率30艘艦艇、1,270名官兵投共的內容，還有投共的國軍海軍技術署署長曾國晟向共軍將領匯報艦船修理情況的照片。

現場展覽了兩岸歷次戰爭如1950年萬山海戰、1955年一江山戰役、1965年八六海戰等。對一江山之役，導覽員指出戰鬥「是我軍首次大規模聯合渡海登陸作戰，此次戰役改變了台灣海峽的形勢，為我軍聯合渡海登陸作戰積累了寶貴經驗」。

此外針對八六海戰現場還設置模擬當時共軍作戰內容的展示區，並在大螢幕上呈現戰役情況，還附上劍門艦國軍被俘人員的照片。

博物館方面公布的數據顯示，國共內戰期間，「國民黨海軍起義投誠、被俘獲和遺棄的艦船共183艘、43,268噸」，許多被共軍修復後加入戰鬥序列。

對於南海島礁爭議，現場也展示了1974年對「南越偽政權」的西沙海戰、還有1988年與越南赤瓜礁海戰的相關內容，尤其是西沙海戰攪和的槍枝彈藥等。展覽還包含永暑礁等各個島礁的碑、還有東門礁的第一代與第二代高腳屋、第三代砲堡設施模型。整體來說非常堅定向觀眾展示維護南海島礁主權的決心。

據了解，中共海軍博物館的展陳會隨著時間變化不斷更新，相關展覽內容除了其海軍建軍與裝備投入新動向外，也反映軍方高層在軍史教育面向上的側重。

共軍海軍博物館也對當前共軍海軍裝備有許多模型展示與陳列，如遼寧號、山東號航母、075型兩棲攻擊艦、「新型攻擊型核潛艇」模型，但對於最為關鍵的、四位一體核打擊能力重要支柱的「巨浪」潛射洲際彈道飛彈，現場相關展示極少，僅有一個長約50公分的「巨浪一型練習彈」，還有一個不到3公尺長的藍色飛彈模型「JL-2」模型，而這個模型下方並沒有任何展品標示牌，凸顯仍是相當敏感。但開頭的博物館介紹影片，則有一小段巨浪一型發射的畫面。