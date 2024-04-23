布林肯這趟北京行 議題清單很長

經濟日報／ 大陸中心／綜合報導

經濟部統計處昨（22）日指出，今年3月我國來自中國大陸及香港訂單金額為111.1億美元，年增7.7%；今年第1季下單295.7億美元，年增9.9%，已連二季呈正成長走勢。

近期美國經濟表現意外強勁，是否挹注對我訂單？經濟部統計處長黃于玲坦言，美國因AI需求強勁，今年首季對我電子產品下單年增13.1%，但資訊通信產品下單又年減13.8%，也就是說，美國對我電子產品下單多，但對資通信產品下單不如預期，反映全球終端需求未明顯回溫之現象。

經濟部指出，今年3月來自美國訂單金額144.3億美元，年減2.2%。第1季接單422.5億美元，年減1.6%。其中以資訊通信產品訂單減少最多。

相較於美國，中國大陸及香港訂單表現相對較佳，3月年增7.7%，第1季年增9.9%，是否代表中國大陸經濟有較健康復甦？對此，黃于玲分析，主因還是低基期效應。

她分析，中國大陸外銷訂單已連二季成長，除反映低基期外，出口也略有回溫，因此增加對我國下單。

經濟部 美國經濟

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