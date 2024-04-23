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日本陸籍教授赴滬 疑遭拘捕
中國大陸又傳出海外專家返陸後失聯案例，日本媒體報導，日本中國大陸籍教授范雲濤去年回到上海後失聯，疑遭拘捕。范雲濤也是一名在上海的執業律師，與中日官方都有聯繫。日方對此案已表達關注。
日本共同社報導，針對范雲濤臨時回中國大陸後失聯一事，日本官房長官林芳正昨在記者會回應，「（范雲濤）多年來在我國大學任教，這是可能事關人權的事例；正密切關注」。共同社稍早引述消息人士指出，在日本亞細亞大學任教的范雲濤去年二月底返回家鄉上海，之後失聯，其在日本的家人無法與他聯繫。他是被大陸當局聯繫之後失蹤的，因此可能已被拘留。
據了解，范雲濤和去年同樣在大陸失聯的神戶學院大學教師胡士雲，都是與大陸官方關係密切人士，范雲濤和日本外務省也有聯繫。
據日本駐上海總領事館官網紀錄，二○一八年八月廿一日，時任日本駐上海總領事片山和之說，他邀范雲濤和上海銳進國際貨物運輸代理公司董事長范雲深到官邸交流。
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