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香港23條立法生效1個月未見拘捕 官員：必要時會用

中央社／ 台北22日電

香港基本法23條立法生效1個月，港府迄今尚未動用條例作出拘捕行動。香港律政司長林定國表示，「如果有必要就必須動用法律，否則它是一張無用的紙」。

俗稱香港基本法23條立法的「維護國家安全條例」於3月23日開始生效。香港南華早報今天報導，2020年6月30日港區國安法實施後第一個月，有15人被捕；而23條立法生效後第一個月，當局尚未作出拘捕行動。

香港律政司長林定國接受南華早報訪問時表示，將國安法及基本法23條立法生效後最初數月作比較，並不完全適合，因為當時國安法需要用來遏止社會動盪造成的亂象。

他表示，國安法生效後，香港的人權狀況變得較健康及更平衡，支持政府的人不用擔心其個人資訊被「人肉搜索」。目前情況已非常不同，社會基本上已回復和平與秩序。

對於動用基本法23條立法，林定國表示，「如果有必要就必須動用法律，否則它是一張無用的紙」。法例應謹慎地使用，並且只有在確實有必要，當有足夠證據證明是合理情況下使用。

對於有說法認為，23條立法後港府較少動用是想令人感到較安心，林定國否認這一說法，並指立法本身能嚇阻有人違法，所以需動用該條例的機會也減少。

基本法23條立法同時修訂了涉及國安罪行囚犯提早獲釋的條件，明定需要懲教署長確信囚犯提早釋放不會不利於國家安全，否則不會提早獲釋。以往一般情況下，如果囚犯在獄中行為良好，可獲減刑1/3，形同可提早獲釋。

基本法23條立法生效後數天，2021年「煽動分裂國家」罪成立而被判刑5年的馬俊文，因上述新法條而未能提早獲釋。

林定國表示，如果囚犯行為恰當，沒有引起當局擔憂，有信心他們仍然會得到提早獲釋的酌情權。

香港時事評論員劉銳紹接受中央社查詢時表示，不需太著重當局動用23條立法的次數。當初北京及港府急於完成立法，是想避開今年底美國總統大選的時間，「快刀斬亂麻」；通過立法是有關方面「心理上的需要」，親建制人士也指23條立法不應備而不用。

劉銳紹又指，即使港府拚經濟，也不等如會放棄維護國家安全及政治上的緊縮。

北京 國安法 香港

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