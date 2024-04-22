中共解放軍組改 分析：原規劃效率低落貪腐孳生

中共解放軍組改，撤銷戰略支援部隊，成立「信息支援部隊」。學者剖析，戰略支援部隊最初組建目的為整合資源、提高效率，這些目標未達成，倒是衍生貪腐孳生、部門偏見等問題。

中共解放軍「信息支援部隊」成立大會19日在北京舉行，中共中央軍委主席習近平出席授軍旗、致訓詞，信息支援部隊受中央軍委直接領導。戰略支援部隊撤銷，轄下事務另也拆分改組為「軍事航太部隊」及「網絡空間部隊」。

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天對中央社剖析，戰略支援部隊未能達成整合資源、提高效率等最初組建目的，網路、資通電、資訊、太空航天等領域差別太大，指揮官難以有效掌握，反倒衍生貪腐孳生、部門偏見等問題。

揭仲表示，戰略支援部隊於2015年12月31日創立，其中包括網路、資通電、資訊、太空航天等，原意為整合部門資源，有效率地支持作戰部隊，中共中央軍委又能做到直接掌握，避免野戰部隊出現違抗中央軍委號令、自立為王的情況。

他提到，中央軍委做出這樣的安排，多少有降低各戰區獨立性的用意；另一方面也有試驗性質，試圖了解整合網路、資通訊等資源後可否提升效率；顯然經過這幾年，中共發現了一些問題，包括戰略支援部隊轄下領域差異太大、預算資源過於集中等。

揭仲指出，網路、資通訊、太空航天等領域差異太大，導致戰略支援部隊指揮官未能有效地協調、管理；戰略支援部隊主掌軍事科技研發、裝備開發等高額預算，在指揮部門未能充分了解各部門情況下，一來有貪腐孳生空間；二來導致不同單位競逐資源，資源分配有部門偏見等問題。

揭仲認為，這波改組後，原歸於戰略支援部隊轄下部門拆分直屬中共中央軍委，原有的限制戰區獨立性過高的目的可以維持，也讓各個領域專業性獲得發揮；指揮部門主掌大量預算資源導致的道德風險可以獲得解決。

揭仲指出，在這個時間點進行組改，推估這和先前火箭軍裝備部門涉及貪腐有關，對於相關部門徹查後發現問題，於是必須做出調整；事權分散、效率低落、貪腐孳生空間、部門偏見等相關問題，勢必也有在戰略支援部隊運作過程中被發現。

台灣大學政治學系副教授陳世民對中央社表示，這波組改脫離不了兩個原因，一來是戰略支援部隊先前出現貪腐問題；另一原因為，戰略支援部隊沒有發揮被期待的作用，戰略支援部隊拆分後，基本上可以做出更為專業性安排。

陳世民推估，貪腐問題應為組改關鍵，透過組織體系改造、人員大幅度調動，有機會拆解系統性貪腐問題；戰略支援部隊司令員巨乾生先前傳出涉及弊案，失聯大半年，也沒有傳出代替巨乾生接下戰略支援部隊司令員人選。

陳世民認為，對於習近平來說，不如利用這個機會將組織大幅調整，除了有助於壓制系統性貪腐問題外，也可以讓專業性回歸各領域，預算資源運用不用受到其他部門牽制；尤其軍事航太發展是北京非常重視的一塊，其必須應對美國、俄羅斯在軍事航太領域發展的積極。