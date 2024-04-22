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共軍潛艇學院 罕見邀台媒

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島報導
共軍海軍潛艇學院二年級學員，現場演示「渡海登島四百米障礙」。記者廖士鋒／攝影
共軍海軍潛艇學院二年級學員，現場演示「渡海登島四百米障礙」。記者廖士鋒／攝影

今年適逢中共海軍成立七十五周年，中共海軍昨邀請媒體參觀潛艇學院，台灣媒體也罕見受邀，參觀行程包含學院內部的實驗室，學員還演示「渡海登島四百米障礙」科目，不過軍方否認這個操練是針對台灣。

媒體採訪團昨前往青島市李滄區的共軍海軍潛艇學院，院長、共軍少將陳修璽向媒體簡報。該校是共軍現有四十四所軍校之一，也是唯一的潛艇高校，共培育近十萬名學員，百餘人成為將軍、四位上將；自一九九八年起，累計外訓四十國近兩千名軍事留學生、並為七十多國兩百多名官兵舉辦研修班。簡介影片還播放了潛射彈道飛彈試射畫面。

參訪區包含綜合圖書館、超市生活區、學員宿舍、體育館等，特別的是高年級學員比照潛艇實務所需，將棉被完整包覆床墊，枕頭則放於置物櫃中，房內另有保密櫃，存放涉密教材。學員宿舍的牆上掛滿「紅色故事」，將共軍百年來諸多名人典故高度融入學員生活中。而公共區域如體訓場館的飲水機，清一色是台灣「賀眾牌飲水機」，由賀眾上海廠製造。

媒體還前往公眾無法參觀的「潛操實驗室」，並進入其中的「潛艇操縱運動仿真訓練室」，內有訓練潛艦操控人員機器，有六個支架調整角度，並附設操控台，讓教員可設定特殊角度與傾斜方向。不過內部禁止拍照，也用紅布條將記者隔離在一定範圍外。整場行程也並未觸及機敏設施、教材、海圖、潛艇模型等。

室外參訪除手旗表演外，潛艇學院還安排學員操演「渡海登島四百米障礙」，這項科目是培養學員在「抗眩暈情況下的快速通行能力」，不少媒體關注這是否為針對台灣的訓練科目，但現場指揮的共軍上校王濤向媒體表明「不針對任何目標」。

共軍 海軍 行程

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