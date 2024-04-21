美智庫：解放軍駐紮柬雲壤基地

大陸外長王毅今天到訪柬埔寨，將進一步鞏固並深化與柬埔寨「鐵桿兄弟」情誼。值此前夕，美國華盛頓戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）十八日發布報告，指柬埔寨似乎已經進一步授予中國海軍在該國雲壤軍事基地執行任務與駐紮的權限。

戰略與國際研究中心轄下「亞洲海事透明倡議」（ＡＭＴＩ）透過衛星影像分析，發現中國輕型護衛艦（舷號六二三的文山艦）已在柬埔寨雲壤軍事基地停泊四個多月。

由於只有中國解放軍船隻在該港口停靠，顯示中國軍隊在該基地享有一定特權。透過觀察解放軍未來幾個月在該港口的行動，將更明確判定雲壤軍事基地是否已經成為中國海軍基地之一。

根據自由亞洲電台報導，中國與柬埔寨政府二○一九年簽訂備忘錄，指出柬埔寨將賦予中國部分雲壤軍事基地的經營權，此內容當時引發極大爭議。

中國大陸官方在二○二二年證實，協助雲壤海軍基地升級改造的工程正式開工，並表示，中國軍隊將一如既往地向柬軍提供力所能及的幫助，推動兩國軍事合作不斷邁上新台階、取得新進展。

美國國務院亞太事務助理國務卿康達今年二月於金邊會見柬埔寨首相洪馬內，曾對於中國軍隊參與雲壤軍事基地建設，以及其未來的使用表達嚴重關切。

法國國際廣播電台報導，有專家認為柬埔寨允許中國軍艦進入雲壤基地，是為了換取中國海軍協助翻修。

金邊否認這種說法，稱柬埔寨憲法不允許外國軍隊在自己的領土上建立基地。