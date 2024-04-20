美智庫：中國海軍在柬埔寨雲壤軍事基地執行任務

美國華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）18日發布一份報告，指出柬埔寨似乎已經進一步授予中國海軍在該國雲壤軍事基地（Ream base）執行任務與駐紮的權限。

戰略與國際研究中心轄下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）透過衛星影像分析，發現中國輕型護衛艦已經在柬埔寨雲壤軍事基地停泊4個多月。

由於只有中國解放軍船隻在該港口停靠，顯示中國軍隊在該基地享有一定特權。透過觀察解放軍未來幾個月在該港口的行動，將更明確判定雲壤軍事基地是否已經成為中國海軍基地之一。

根據自由亞洲電台報導，中國與柬埔寨政府2019年簽訂備忘錄，指出柬埔寨將賦予中國部份雲壤軍事基地的經營權，此內容在當時引發極大爭議。

中國大陸官方在2022年證實，協助雲壤海軍基地升級改造的工程正式開工，表示，「中國軍隊將一如既往地向柬軍提供力所能及的幫助，推動兩國軍事合作不斷邁上新台階、取得新進展。」

美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）今年2月於金邊會見柬埔寨首相洪馬內，曾對中國軍隊參與雲壤軍事基地的建設，及其未來的使用表示嚴重關切。

法國國際廣播電台報導，有專家認為柬埔寨允許中國軍艦進入雲壤基地，是為了換取中國海軍協助翻修。金邊否認這種說法，稱柬埔寨憲法不允許外國軍隊在自己的領土上建立基地。