中共海軍建軍75年將至 今年並未規畫舉辦「海上閱兵」

中共海軍即將迎來成立75周年，官方將慶典活動與西太平洋海軍論壇等活動結合辦理，根據官方宣布的活動內容，今年並沒有循例舉辦「海上閱兵」的規劃。

1949年4月23日，依據國軍投共艦艇為基礎，加上共軍第三野戰軍教導師師部和蘇北海防縱隊等部隊，中共海軍在江蘇泰州白馬廟誕生，成為共軍第二個軍種，早於空軍、第二炮兵（現改為火箭軍）。

中共海軍20日上午在青島黃海飯店舉行媒體吹風會，宣布西太平洋海軍論壇、共軍海軍75周年相關規劃，由共軍海軍發言人、海軍政治工作部宣傳局局長冷國偉大校宣布建軍75周年相關規劃。

冷國偉指出，75年來，在中國共產黨領導下，海軍「逐步發展成為包括潛艇部隊、水面艦艇部隊、航空兵、陸戰隊、岸防部隊5大兵種的戰略性、綜合性、國際性軍種；成為一支核常兼備、具有信息化條件下威懾和實戰能力、能夠遂行多樣化軍事任務的海上力量，為維護國家主權、安全、發展利益和世界和平穩定作出了突出貢獻」。

對於相關慶祝活動，冷國偉指出，4月23日上午，在青島海軍博物館組織致敬人民海軍英雄儀式，並在海軍各級機關、獨立駐防部隊、院校、三級以上艦艇、海外任務部隊舉行「慶祝人民海軍成立75周年隆重升國旗儀式」。此外4月20日至24日，在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地海軍部隊組織軍營開放活動，其中在青島港3號碼頭、青島奧帆中心碼頭安排6艘艦艇向社會公眾開放。此外還在多地有軍樂展演、美術展、燈光展等。

大陸軍事專家張軍社則透露，此次在青島就展示了正在服役的先進的052D導彈驅逐艦，「大家可以看到裝備有相控陣雷達和垂直發射的防空導彈系統，具有比較強的區域防空這個能力和對艦這個作戰能力」。

另據「學習軍團」消息，今年的海軍節，海軍將開展「戰艦回家鄉」活動，唐山艦、日照艦、煙台艦、溫州艦、廈門艦、海口艦等六艘戰艦將回到艦艇命名城市，並視情開展艦艇開放、海防教育等活動。

根據官方消息，可確定今年不再循例舉辦海上閱兵。

海上閱兵也稱為閱艦式、觀艦式，公開資料顯示，共軍海軍成立以來，舉辦過六次海上閱兵，包含1957年8月4日、1995年10月19日、2005年8月18日、2009年4月23日、2018年4月12日、2019年4月23日，其中大部分都在青島舉行。

而從2009年開始，每逢五年都有會伴隨中共海軍建軍周年，舉辦海上閱兵，2014年海軍65周年原定也有海上閱兵，但時任共軍海軍發言人梁陽當年4月15日臨時宣布因為馬航客機失聯多方長時間搜尋未果，「在此特殊情況和氛圍下」，決定不舉行多國海上閱兵活動，但2019年海軍70周年恢復辦理海上閱兵。

雖然共軍海軍已經五年沒有舉辦海上閱兵，但近年來已先後派遣鄭州艦、濱州艦、蕪湖艦、太原艦、長沙艦等艦艇赴海外參加「國際閱艦式」。