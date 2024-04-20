西太海軍論壇22日登場 主辦方：表決海上意外相遇規則

由中共海軍主辦的第19屆西太平洋海軍論壇，即將於22日在山東青島登場，主辦方20日上午召開記者會，宣布22日論壇年會召開，將審議表決論壇章程、海上意外相遇規則、無人系統等議題。

中共海軍參謀部辦公室副主任曲濤20日上午在青島的記者會上指出，西太平洋海軍論壇創建於1988年，經過30多年發展已有23個成員國與7個觀察員國，已成為成果最多，潛力最大的地區海軍多邊合作機制。論壇「是各國海軍對話溝通、增進互信，交流合作的重要平台，為維護地區和平穩定做出卓越貢獻」。

他強調，中共是論壇創始成員國，曾於2014年承辦第14屆年會，此次是中共海軍時隔10再次主辦，年會於21日至24日在青島召開，主題為「命運與共的海洋」，共有29國代表團180名外國代表參加，其中20國是由海軍主要領導人參加。

各國代表團今明兩天（20日至21日）將陸續抵達青島，22日召開年會會議，審議表決「論壇章程」、「海上意外相遇規則」、「災害響應指南」和「無人系統」等議題。23日上午舉行「高層研討會」，多國海軍領導人將圍繞「全球安全倡議與海洋和平安寧」、「海上安全合作與國際法為基礎的海洋秩序」、「共商共建共用與全球海洋治理」三個分議題討論。

曲濤表示，中共海軍「願與各國海軍一道，繼續堅守多邊主義，宣導公平正義，守望相助、通力合作，安全共築、命運與共，攜手推進全球和地區海洋治理，共同應對海上安全風險與挑戰，積極推動構建海洋命運共同體」。

大陸軍事專家曹衛東分析，召開西太論壇要讓大家各抒己見、求同存異，「因為我們還要在會上簽署相關的決議，或者是大家共同要遵守的規則以及未來發展的一些推測」，既然形勢變化了，這些規則和一些相應的措施也要發生變化。

就海上軍事相遇問題，他坦言「現在越來越尖銳或者是激烈」，他強調不願意看到海上通道發生問題，因為海上通道是重要的海上交通的樞紐，「包括我們的石油天然氣都從這裡運的，而大量的貨物也是走海上通道」，如果海上發生對抗或互不信任、海上通道不通了，必然會引起通貨膨脹或是能源價格的上漲，還有海上安全的威脅、不穩定，正因為有這樣的矛盾無法迴避，要共同尋求解決辦法。

至於無人機議題，他指出，在戰爭中開火不是一個難題，而是什麼時候不開火是一個難題，因為要敵識別，而無人機又沒有明確的飛行器的規則，所以在這個規則裡邊應該把一些新的情況、新的這些裝備或者設備容納進去。

另一位大陸軍事專家張軍社則指出，西太海軍論壇經過30多年的發展，「從參加的國家的組成以及影響力方面，遠遠超出了西太平洋地域地緣範圍，成為一個在世界範圍有很大影響力的論壇」，像加拿大等東太平洋國家也參加會議，還有一些對太平洋地區有較大影響力的一些國家，也被吸納進西太海軍論壇的觀察員國，論壇的影響力很大，逐步發展成為一個供各國海軍增進了解，增進互信的一個深化合作很好的平台。