英政府減少陸學術研究投資 陸大使館：限制交流不明智

英國副首相道登（Oliver James Dowden）18日針對英國經濟安全和學術研究發表演說，並點名直指中國在新疆、南海和香港的作為，顯示中國漠視基礎的國際秩序。中國駐英大使館回應，要求道登停止造謠。

自由亞洲電台報導，道登18日在倫敦皇家國際事務研究所（Chatham House）演講，演講中多次強調，經濟發展和國家安全之間需要取得平衡，並指出中國共產黨正試圖讓世界越來越依賴中國。

道登表示，將運用《國家安全和投資法》（National Security and Investment Act）及其他措施，處理英國對外投資可能導致的國安風險，避免來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓等國國家的軍事與情報能力。

根據《美國之音》報導，英國政府在學術方面將對高等院校在高科技領域的研究進行更嚴格的監督，保護敏感技術的機密，減少對國外資金的依賴。

英國研究機構「英中透視」（UK-China Transparency）總監達寧（Sam Dunning）告訴美國之音記者，中共對英國大學的干預不僅是真實存在的，而且對學者的安全和自由構成嚴重威脅。

英國智庫Civitas去年11月發布研究，指出英國高教單位從中國大陸收到的資金中，約有三分之一與解放軍直接相關，且有部分來自於被美國制裁的公司。

《金融時報》在2023年曾報導倫敦帝國理工學院的學者和中國武裝部隊、國防部門有關聯的中國機構合作，報導指出，這些合作研究具有潛在軍事用途。

報導引述達寧觀察，「這些干預不僅限於科技研究的滲透，還包括對來自中國或家人在中國的學生進行的壓迫性監視，這些行動都試圖影響英國對中國的理解和研究。」

根據中國駐英大使館官網，大使館發言人18日指出此番言論是英方「惡意污蔑」，「如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。」