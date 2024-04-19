中國自美採購大豆量大減 官方稱企業自主行為

中國海關總署日前發布數據，今年前2個月自巴西進口大豆達696萬噸，年增211%、進口玉米達410萬噸，年增178%。同時，自美國進口量大幅減少。對於數字消長，農業農村部表示，採購是企業自主行為。

中國國務院新聞辦公室今天舉行新聞發布會，說明農業、農村經濟運行情況。

據國新辦網站文字實錄，有外媒在會中提及，中國從巴西購買的大豆和玉米增多，而從美國購買的量減少。過去美國的農業部長曾表示，「中國可能會青睞巴西進口，而不是美國進口，以應對中國所有美國農田受限的情況」。中方如何看待自美農產品採購量下降？

對於這個問題，農業農村部發展規劃司司長陳邦勳表示，中國是世界第一大的大豆進口國，與各大豆出口國保持良好的貿易關係，中國的大豆採購商既有中資企業，也還有不少外資企業，「企業從哪裡採購完全是自主行為，這主要取決於供求關係和市場價格等因素」。

根據今年3月下旬中國海關總署發布的資料，今年1月至2月，中國從巴西進口大豆696萬噸，比去年同期增加了211%；同時，從美國進口大豆496萬噸，較去年同期降低近50%。

至於玉米，今年1月至2月，中國從巴西進口玉米410萬噸，年增178%；從美國進口玉米76萬6989噸，年減67%。