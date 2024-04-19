港官：香港具備充分條件加入RCEP

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3月在母校史丹福大學演講時表示，未來10年輝達會將AI算力再提高100萬倍。一時之間「算力」成了熱議話題。而在中國大陸有錢有權有地位的階層，近來也熱心討論著兩個關鍵詞，一是算力，一是大模型。 從中國科技日報前總編輯劉亞東、中國工業和信息化部前任部長苗圩，到獨立財經研究者，皆提及在國際地緣政治及美中科技戰背景下，中國大陸政經體制面對「大算力」時代該如何突圍。其中有哪些困境與挑戰？聯合報資深香港特派員李春為讀者深入解析。

2024-04-19 07:00