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港官：香港具備充分條件加入RCEP

中央社／ 香港19日電

據報導，香港商務及經濟發展局局長丘應樺今天說，香港具備充分條件加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），港府將繼續進行遊說工作，爭取香港盡早加入。

根據官方香港電台的報導，丘應樺在立法會會議上說，據政府理解，RCEP成員仍未完成就新成員加入程序的討論。

但他強調，香港具備充分條件加入RCEP，港府將繼續與RCEP成員的經貿部門保持緊密聯繫，利用不同平台及場合進行遊說，積極爭取在RCEP成員完成新成員加入程序討論後，盡早加入RCEP。

去年7月，東南亞國協（香港稱東盟）秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）接受香港明報專訪時說，相信香港在不久將來能加入RCEP。

他在訪問中被問到香港加入RCEP的進展時說，RCEP仍在籌備設立行政事務等支援單位、制訂相關撥款機制，以及草擬各國及關稅區申請加入的規則。

RCEP於2011年由東盟10國提出建立，並與中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭於2020年簽訂協議。

立法會 香港

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