中國啟用W122、W123航路 福建空域將進行調整
中國民航局今天宣布啟用Ｍ503航線W122、W123銜接線由西向東運行。根據中國民航局網站消息，自5月16日起，福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整。
中國民航局今天發布一則「福建地區空域實施優化調整」的公告。
中國民航局稱，2024年民航業已由恢復發展轉向增量提質階段。這次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。
中國大陸民航局1月30日晚上宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行。
對於中國大陸擅改M503航路、片面啟用W122、W123銜接航路由西向東行，陸委會發言人詹志宏2月曾表示，中國大陸片面啟用W122、W123銜接航路由西向東行，這對於金馬飛安影響很大，過去僅是由東向西飛，屬於單向的，彼此可以協調、確保飛行路線。
他說，現在改成有進也有出，將會影響台灣現有航路，令人非常擔憂飛安風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言