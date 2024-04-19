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中國啟用W122、W123航路 福建空域將進行調整

中央社／ 北京19日電

中國民航局今天宣布啟用Ｍ503航線W122、W123銜接線由西向東運行。根據中國民航局網站消息，自5月16日起，福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整。

中國民航局今天發布一則「福建地區空域實施優化調整」的公告。

中國民航局稱，2024年民航業已由恢復發展轉向增量提質階段。這次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。

中國大陸民航局1月30日晚上宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行。

對於中國大陸擅改M503航路、片面啟用W122、W123銜接航路由西向東行，陸委會發言人詹志宏2月曾表示，中國大陸片面啟用W122、W123銜接航路由西向東行，這對於金馬飛安影響很大，過去僅是由東向西飛，屬於單向的，彼此可以協調、確保飛行路線。

他說，現在改成有進也有出，將會影響台灣現有航路，令人非常擔憂飛安風險。

M503 民航局

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