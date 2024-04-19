領事會談北京登場 陸促美停止盤查遣返陸客

大陸與美國持續進行外交部門的磋商，十六日雙方在北京舉行「領事部門對口會談」，大陸要求美方停止無端滋擾盤查遣返大陸赴美人員，並敦促美國盡快調整「赴華旅行提醒級別」。

據大陸外交部領事司微信公眾號，十六日大陸外交部領事司副司長武德民與美國國務院領事局助卿幫辦克爾溫在北京舉行「中美領事部門對口會談」。雙方就促進中美人文交流、維護海外公民安全與合法權益等深入交換意見。大陸敦促美方盡快調整美國務院赴華旅行提醒級別，停止無端滋擾盤查遣返大陸赴美人員。

而大陸駐美使館四月八日也透過發言人表示，二○二一年七月至今，遭美方無端滋擾盤查遣返的大陸公民近三百人，其中持有合法有效文件的留學生逾七十人。使館強調「類似事件層出不窮，近期更是愈演愈烈」，連受邀赴美友好訪問的大陸公務人員也被無端滋擾、盤查，此外今年二月有一位學人在「小黑屋」被盤問十二小時後遭遣返。

大陸駐美國使館、總領館已向美國國務院、白宮國安會、國土安全部及海關與邊境保護局等多部門提出交涉。此前在三月底，大陸外交部領事司已發文指出此事，並表示官方已就此向美方提出嚴正交涉。中新社日前報導，今年三月下旬，就發生三起大陸學生學者遭盤查遣返案件，三人均為理工科博士生。

美國國務院官網十二日公布最新赴大陸旅遊提示，仍維持在第三級，即要求美國公民「重新考慮」前往中國大陸旅行，理由是當地法律（包括邊控）的任意執行及錯誤拘留的風險。