快訊

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

吃雞蛋竟也藏學問！這3類人吃蛋「需把蛋黃打散」 專家揭原因

星巴克「買一送一」連3天！網嗨喊：終於跨周末

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前中國央行副行長范一飛遭控收賄17億元 當庭認罪

中央社／ 上海18日電
前中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛，被控自1993年起，29年內非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元（約新台幣17億元）。（中新社）
前中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛，被控自1993年起，29年內非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元（約新台幣17億元）。（中新社）

遭指「靠金融吃金融」的前中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛，被控自1993年起，29年內非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元（約新台幣17億元）。

央視新聞報導，湖北省黃岡市中級人民法院18日公開審理范一飛受賄一案。

湖北省黃岡市人民檢察院起訴指控，1993年至2022年，范一飛利用在前中國人民建設銀行信託投資公司任職，在中國建設銀行官至副行長，擔任中國投資有限責任公司副總經理兼上海銀行董事長，及中國人民銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，透過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在貸款融資、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合人民幣3.86億餘元。

報導說，范一飛當庭表示認罪悔罪。法庭宣布擇期宣判。

北京青年報旗下新媒體「政知見」指出，范一飛長期在金融系統任職，2015年調往中國人行擔任副行長時，是當時央行領導班子中最年輕的成員。2022年11月，范一飛在任上被查落馬。2023年5月，他被開除黨籍和公職。

當時中共中央紀委國家監委的通報指出，范一飛為官不廉，毫無法紀底線且膽大妄為，靠金融吃金融、以錢生錢，長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

今年1月上旬，中國央視播出年度反腐大片「持續發力縱深推進」，范一飛出鏡懺悔，表示「又想當官又想發財，這是我很典型的一面，大錯而特錯，這是要害問題」。

中國人民銀行 央視

延伸閱讀

前北市議員許富男收賄護航瀝青業者 更二審判6年

上校向德恩拿降共誓約書拍照兼收賄 玷汙軍魂懲戒法院免職

前陸軍上校向德恩簽降共承諾書 懲戒法院判免職

前鶯歌鎮長蘇有仁收賄入監 獲假釋出獄

相關新聞

促女性回歸家庭催生？ 陸抖音多部「渲染婆媳矛盾」短劇遭下架

近日，抖音、快手兩大短片平台相繼下架部分「非主流家庭觀」，稱其內容宣揚「不健康」和「非主流」的家庭觀、婚戀觀。分析認為，...

前中國央行副行長范一飛遭控收賄17億元 當庭認罪

遭指「靠金融吃金融」的前中國人民銀行（中國央行）副行長范一飛，被控自1993年起，29年內非法收受財物共計折合人民幣3....

中俄海警舉行首次工作會談 攜手維護地區安全穩定秩序

大陸海警局去年與俄羅斯聯邦安全總局去年4月簽訂了備忘錄，近日在海參崴舉行首次海警工作會談，雙方就加強務實合作達成廣泛共識...

急推新質生產力 陸教育部要求：提前增設符需求科系

為推動中共總書記習近平主張的「新質生產力」，培養「國家戰略人才和急需緊缺人才」，中國教育部近日下達通知，要求各大專院校根...

陸慰安婦子女首在法院控告日政府 請求公開道歉、賠償撫慰金

韓籍慰安婦受害者過去在韓國法院獲判勝訴，要求日本應賠償受害者。中國慰安婦子女日前仿效該作法，首次在中國法院向日本政府提起...

拜登擬將中國鋼鋁稅率增至3倍 中：採必要措施維權

針對美國總統拜登昨天表示，他將敦促美國政府將中國鋼鐵及鋁關稅稅率提高到現行的3倍多，中國外交部發言人林劍今天說，中方要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。