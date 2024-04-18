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虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

陸慰安婦子女首在法院控告日政府 請求公開道歉、賠償撫慰金

中央社／ 台北18日電
中國慰安婦子女日前首次在中國法院向日本政府提起訴訟。示意圖／ingimage
中國慰安婦子女日前首次在中國法院向日本政府提起訴訟。示意圖／ingimage

韓籍慰安婦受害者過去在韓國法院獲判勝訴，要求日本應賠償受害者。中國慰安婦子女日前仿效該作法，首次在中國法院向日本政府提起訴訟，發起人張雙兵表示，希望能藉此討回公道。

據中國新聞網報導，中國18名慰安婦的子女日前將訴狀遞交山西省高級人民法院，是中國民間針對慰安婦議題對日控訴32年以來，首次向中國法院提起訴訟。

其中一名慰安婦的子女李拉弟，在民事訴狀中將日本政府列為被告，就日本軍隊過去對其母親實施的嚴重違法犯罪侵權行為，請求日本政府公開道歉、懺悔，並賠償損害賠償金及精神撫慰金，合計人民幣200萬元（約新台幣895萬元）。

實際上，中國慰安婦早在1992年即向日本政府正式提出控訴，於1995年正式開庭，經過12年共幾十次的開庭，日本法院最終判決承認歷史事實，但不予經濟賠償。

這次決定向中國法院提出控告的發起人，是從1982年開始調查中國慰安婦議題的張雙兵，他與眾多專家、律師組成10多人的團隊，再次向日本政府提起訴訟。

張雙兵表示，經過10多年在日本法院控告無果後，韓國法院的判決讓他們逐漸意識到，可以透過在中國法院起訴，為中國慰安婦們討回公道。

2021年，韓國首爾中央地方法院判決韓籍慰安婦受害者向日本政府要求損害賠償一案勝訴，要求日本政府應賠償原告每人1億韓元（約新台幣235萬元）。但同年4月，韓國首爾中央地方法院駁回另一件20名韓籍慰安婦控告日本政府的訴訟案，並承認國際法上的「主權免除」原則，認為國家的行為、財產不能在他國法院審判。

慰安婦 日本

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