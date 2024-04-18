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布林肯將訪中4日 陸外交部：歡迎
美國國務卿布林肯據報下週將訪問中國，中國外交部今天對此表示歡迎，但未透露到訪時間等細節。
綜合北京日報網等陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應美國媒體時，作了上述表示。
林劍說，「中方歡迎布林肯國務卿近日訪華。目前我沒有更多的信息可以提供」。
美國政治新聞網Politico引述據駐華盛頓外交官和美國官員透露，布林肯（Antony Blinken）23日將啟程前往中國，進行為期4天的訪問。
美國國務院官員近日表示，布林肯訪中期間將提出對於北京幫助俄羅斯建立軍工產能的關切。
這是布林肯去年6月以來第二次的中國行。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）稍早前也訪問了中國。
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