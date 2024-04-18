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大陸航太領域高速發展 美專家指中美將開啟太空競賽

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸航太技術近年高速發展，引發美國關注。圖為中國大陸神舟十七號載人飛行任務2023年10月出征儀式。（新華社）
中國大陸航太技術近年高速發展，引發美國關注。圖為中國大陸神舟十七號載人飛行任務2023年10月出征儀式。（新華社）

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）指出，中國近十年在太空領域的發展取得相當驚人的進步，許多所謂的民用計畫其實是軍事計畫，美國若不積極採取行動，中國將可能在短短幾年內超越美國。

根據美國之音報導，尼爾森17日參與眾議院聽證會，他表示，「中國在太空領域發展迅速，但缺乏透明度。我認為中美實際上正處於一場太空競賽」。

共和黨聯邦眾議員羅傑斯（Hal Rogers）表示，「美國1958年為了應對與蘇聯的競賽成立NASA，讓第一個人類登上月球。如今我們又陷入另一場太空競賽，這次是與中國」。

美中兩國目前都在積極發展月球探索計畫。NASA目前正推動太空人重返登陸月球表面，今年1月宣佈將於2026年實現。中國規劃在2030年前實現太空人登上月球，並不斷加快步伐，爭取提前完成。

尼爾森指出，「我們重返月球是為了找出在惡劣環境生存的方法，為將來前往火星做準備。我擔心如果中國先到月球，他們可能會突然說，這是我們的領土，你們別來」。

眾議院中共問題特設委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）告訴美國之音記者，美國政府不僅要投資政府和私人太空企業，同時必須與日本等國際盟友合作，並禁止投資中國明顯具有軍事用途的太空領域計畫。

尼爾森補充，「儘管中國在太空領域快速發展，我們仍然領先他們，但如果美國原地踏步，他們絕對會在短短幾年內超越我們」。

根據《九派新聞》報導，中國大陸「嫦娥四號」2023年10月成功著陸月球背面，是人類首次實現月球背面軟著陸和巡視勘察，下一步即是建立月球基地，實現人類長期駐留月球。特斯拉執行長馬克宏曾稱讚，中國大陸航太計劃發展比大多數人認為的更加超前。

NASA 太空人 嫦娥四號 美國

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